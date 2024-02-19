Замгепрокурора РФ поставил на контроль решении транспортной проблемы в Тюмени

На совещании обсудили нарушение графиков автобусов и неисправность транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместить Генпрокурора РФ Сергей Зайцев в рамках визита в Тюмень поставил на контроль решение транспортной проблемы в городе. На совещании обсудили нарушение графиков автобусов и неисправность транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Также Зайцев высказал озабоченность складывающейся ситуацией в сфере пассажирских перевозок, в числе прочего указано на несоблюдение рядом перевозчиков условий муниципальных контрактов, нарушение графиков движения, не выпуск транспортных средств на линию, либо выпуск технически неисправных автобусов. В рамках совещания проработаны пути решения этих проблем, реализация выработанных решений поставлена на контроль», — указано в сообщении ведомства.

Также на совещании подняли вопрос обеспечения инфраструктурой участков, которые выдали многодетным семьям. В том числе обсудили проблему жители Падерина, где жители объявляли голодовку из-за отсутствия тротуаров, дорог и освещения. Зайцев поручил провести ревизию территорий, где предоставляли семьям земли.