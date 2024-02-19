Замгепрокурора РФ поставил на контроль решении транспортной проблемы в Тюмени

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
На совещании обсудили нарушение графиков автобусов и неисправность транспорта Фото:

Заместить Генпрокурора РФ Сергей Зайцев в рамках визита в Тюмень поставил на контроль решение транспортной проблемы в городе. На совещании обсудили нарушение графиков автобусов и неисправность транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Также Зайцев высказал озабоченность складывающейся ситуацией в сфере пассажирских перевозок, в числе прочего указано на несоблюдение рядом перевозчиков условий муниципальных контрактов, нарушение графиков движения, не выпуск транспортных средств на линию, либо выпуск технически неисправных автобусов. В рамках совещания проработаны пути решения этих проблем, реализация выработанных решений поставлена на контроль», — указано в сообщении ведомства.

Также на совещании подняли вопрос обеспечения инфраструктурой участков, которые выдали многодетным семьям. В том числе обсудили проблему жители Падерина, где жители объявляли голодовку из-за отсутствия тротуаров, дорог и освещения. Зайцев поручил провести ревизию территорий, где предоставляли семьям земли.

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Заместить Генпрокурора РФ Сергей Зайцев в рамках визита в Тюмень поставил на контроль решение транспортной проблемы в городе. На совещании обсудили нарушение графиков автобусов и неисправность транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Также Зайцев высказал озабоченность складывающейся ситуацией в сфере пассажирских перевозок, в числе прочего указано на несоблюдение рядом перевозчиков условий муниципальных контрактов, нарушение графиков движения, не выпуск транспортных средств на линию, либо выпуск технически неисправных автобусов. В рамках совещания проработаны пути решения этих проблем, реализация выработанных решений поставлена на контроль», — указано в сообщении ведомства. Также на совещании подняли вопрос обеспечения инфраструктурой участков, которые выдали многодетным семьям. В том числе обсудили проблему жители Падерина, где жители объявляли голодовку из-за отсутствия тротуаров, дорог и освещения. Зайцев поручил провести ревизию территорий, где предоставляли семьям земли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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