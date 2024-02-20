Тюменские коммунисты не могут найти куратора протестного движения

21 февраля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

В КПРФ ищут организатора митингов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В тюменском обкоме КПРФ не могут найти куратора протестного движения, отвечающего за организацию митингов. Ранее эту должность занимал депутат гордумы Сергей Пыхалов, но в ноябре его отстранили из-за нарушения партийного устава. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменской политики. «Желающих занять эту должность в обкоме не нашлось: слишком уж опасная работа в текущих условиях. Формально, теперь протестным движением руководит лично секретарь обкома Тамара Казанцева. Но есть сомнения: будет ли она лично подставляться и брать ответственность за проведение митингов? После снятия с должности Пыхалова митингов коммунисты не проводили», — рассказывают собеседники агентства. В беседе с URA.RU Тамара Казанцева подтвердила, что самостоятельно руководит протестным движением обкома. На пленуме тюменского областного отделения КПРФ коммунисты проголосовали за снятие Сергея Пыхалова с должности секретаря обкома по протестному движению и вывели его из состава руководящего органа — бюро. Руководитель фракции КПРФ в думе Тюмени, депутат Сергей Пыхалов не взял на работу своим помощником партийного активиста, что противоречило решению партии.

В тюменском обкоме КПРФ не могут найти куратора протестного движения, отвечающего за организацию митингов. Ранее эту должность занимал депутат гордумы Сергей Пыхалов, но в ноябре его отстранили из-за нарушения партийного устава. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменской политики. «Желающих занять эту должность в обкоме не нашлось: слишком уж опасная работа в текущих условиях. Формально, теперь протестным движением руководит лично секретарь обкома Тамара Казанцева. Но есть сомнения: будет ли она лично подставляться и брать ответственность за проведение митингов? После снятия с должности Пыхалова митингов коммунисты не проводили», — рассказывают собеседники агентства. В беседе с URA.RU Тамара Казанцева подтвердила, что самостоятельно руководит протестным движением обкома. На пленуме тюменского областного отделения КПРФ коммунисты проголосовали за снятие Сергея Пыхалова с должности секретаря обкома по протестному движению и вывели его из состава руководящего органа — бюро. Руководитель фракции КПРФ в думе Тюмени, депутат Сергей Пыхалов не взял на работу своим помощником партийного активиста, что противоречило решению партии.