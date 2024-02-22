Бойцы из ЯНАО записали душевное видео для жителей региона

Военные из ЯНАО, находящиеся на СВО, поблагодарили жителей региона за поддержку и помощь, которую регулярно высылают ямальцы. Бойцы в канун Дня защитника Отечества записали видеоролик с благодарностью.
«В канун праздника бойцы батальона „Кедр“ передали привет северянам и поблагодарили за помощь фронту. Скромно рассказали о быте, но о главном говорят их поступки», — написал губернатор региона Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале, к которому прикрепил ролик от защитников.
Ямальские военнослужащие в числе штурмовых отрядов освободили Авдеевку, в которой располагался самый мощный укрепрайон ВСУ. Оттуда украинские военные больше девяти лет обстреливали мирных жителей ДНР.
Дмитрий Артюхов в ответ на это видеообращение написал послание бойцам от жителей ЯНАО. «Сегодня ямальцы вместе с военнослужащими из других регионов стоят плечом к плечу за свою страну, свободу и мирное будущее России. За каждой из таких побед — тысячи спасенных судеб. Поздравляю бойцов, ветеранов и всех, кто стоит на защите Родины, с праздником!», — заявил Артюхов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор 22 февраля вручил боевые награды участникам СВО. Во время этого мероприятия он поздравил военных с Днем защитника Отечества. Также губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила солдат. Во время своего обращения она рассказала про смерть югорского боца, который пожертвовал собой ради раненого товарища.
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