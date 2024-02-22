Бойцы из ЯНАО записали душевное видео для жителей региона

Бойцы из ЯНАО рассказали о том, как их поддерживают жители региона

23 февраля 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Ямальские бойцы в числе штурмовых отрядов освободили Авдеевку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военные из ЯНАО, находящиеся на СВО, поблагодарили жителей региона за поддержку и помощь, которую регулярно высылают ямальцы. Бойцы в канун Дня защитника Отечества записали видеоролик с благодарностью. «В канун праздника бойцы батальона „Кедр“ передали привет северянам и поблагодарили за помощь фронту. Скромно рассказали о быте, но о главном говорят их поступки», — написал губернатор региона Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале, к которому прикрепил ролик от защитников. Ямальские военнослужащие в числе штурмовых отрядов освободили Авдеевку, в которой располагался самый мощный укрепрайон ВСУ. Оттуда украинские военные больше девяти лет обстреливали мирных жителей ДНР. Дмитрий Артюхов в ответ на это видеообращение написал послание бойцам от жителей ЯНАО. «Сегодня ямальцы вместе с военнослужащими из других регионов стоят плечом к плечу за свою страну, свободу и мирное будущее России. За каждой из таких побед — тысячи спасенных судеб. Поздравляю бойцов, ветеранов и всех, кто стоит на защите Родины, с праздником!», — заявил Артюхов. Губернатор Тюменской области Александр Моор 22 февраля вручил боевые награды участникам СВО. Во время этого мероприятия он поздравил военных с Днем защитника Отечества. Также губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила солдат. Во время своего обращения она рассказала про смерть югорского боца, который пожертвовал собой ради раненого товарища. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военные из ЯНАО, находящиеся на СВО, поблагодарили жителей региона за поддержку и помощь, которую регулярно высылают ямальцы. Бойцы в канун Дня защитника Отечества записали видеоролик с благодарностью. «В канун праздника бойцы батальона „Кедр“ передали привет северянам и поблагодарили за помощь фронту. Скромно рассказали о быте, но о главном говорят их поступки», — написал губернатор региона Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале, к которому прикрепил ролик от защитников. Ямальские военнослужащие в числе штурмовых отрядов освободили Авдеевку, в которой располагался самый мощный укрепрайон ВСУ. Оттуда украинские военные больше девяти лет обстреливали мирных жителей ДНР. Дмитрий Артюхов в ответ на это видеообращение написал послание бойцам от жителей ЯНАО. «Сегодня ямальцы вместе с военнослужащими из других регионов стоят плечом к плечу за свою страну, свободу и мирное будущее России. За каждой из таких побед — тысячи спасенных судеб. Поздравляю бойцов, ветеранов и всех, кто стоит на защите Родины, с праздником!», — заявил Артюхов. Губернатор Тюменской области Александр Моор 22 февраля вручил боевые награды участникам СВО. Во время этого мероприятия он поздравил военных с Днем защитника Отечества. Также губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила солдат. Во время своего обращения она рассказала про смерть югорского боца, который пожертвовал собой ради раненого товарища.