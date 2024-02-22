22 февраля 2024

Губернатор Тюменской области наградил участников СВО и поздравил с 23 февраля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Моор поздравил курсантов, преподавателей и ветеранов ТВВИКУ Фото:

Губернатор тюменской области Александр Моор вручил боевые награды участникам спецоперации на Украине. Он поздравил военных с Днем защитника Отечества на сцене ДК «Нефтяник», сказав, что для него большая честь делать это лично.

«Наши военные инженеры в эти дни доблестно продолжают дело своих дедов и прадедов. Для меня была большая честь сегодня лично наградить участников специальной военной операции», — написал Моор в своем telegram-канале.

Еще губернатор поздравил курсантов, преподавателей и ветеранов тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Отдельные слова благодарности были произнесены семьям военных, которые всегда поддерживают их в сложном и благородном деле.

В Тюмени открылся военный учебный центр (ВУЦ) Министерства обороны РФ. В нем студенты местных вузов будут проходить военную подготовку.

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Губернатор тюменской области Александр Моор вручил боевые награды участникам спецоперации на Украине. Он поздравил военных с Днем защитника Отечества на сцене ДК «Нефтяник», сказав, что для него большая честь делать это лично. «Наши военные инженеры в эти дни доблестно продолжают дело своих дедов и прадедов. Для меня была большая честь сегодня лично наградить участников специальной военной операции», — написал Моор в своем telegram-канале. Еще губернатор поздравил курсантов, преподавателей и ветеранов тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Отдельные слова благодарности были произнесены семьям военных, которые всегда поддерживают их в сложном и благородном деле. В Тюмени открылся военный учебный центр (ВУЦ) Министерства обороны РФ. В нем студенты местных вузов будут проходить военную подготовку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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