Губернатор Тюменской области наградил участников СВО и поздравил с 23 февраля. Фото

23 февраля 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Моор поздравил курсантов, преподавателей и ветеранов ТВВИКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор тюменской области Александр Моор вручил боевые награды участникам спецоперации на Украине. Он поздравил военных с Днем защитника Отечества на сцене ДК «Нефтяник», сказав, что для него большая честь делать это лично. «Наши военные инженеры в эти дни доблестно продолжают дело своих дедов и прадедов. Для меня была большая честь сегодня лично наградить участников специальной военной операции», — написал Моор в своем telegram-канале. Еще губернатор поздравил курсантов, преподавателей и ветеранов тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Отдельные слова благодарности были произнесены семьям военных, которые всегда поддерживают их в сложном и благородном деле. В Тюмени открылся военный учебный центр (ВУЦ) Министерства обороны РФ. В нем студенты местных вузов будут проходить военную подготовку. Фото: telegram-канал Александра Моора, https://t.me/av_moor/2386 Фото: telegram-канал Александра Моора, https://t.me/av_moor/2386 Фото: telegram-канал Александра Моора, https://t.me/av_moor/2386 Фото: telegram-канал Александра Моора, https://t.me/av_moor/2386 Фото: telegram-канал Александра Моора, https://t.me/av_moor/2386 Фото: telegram-канал Александра Моора, https://t.me/av_moor/2386

Губернатор тюменской области Александр Моор вручил боевые награды участникам спецоперации на Украине. Он поздравил военных с Днем защитника Отечества на сцене ДК «Нефтяник», сказав, что для него большая честь делать это лично. «Наши военные инженеры в эти дни доблестно продолжают дело своих дедов и прадедов. Для меня была большая честь сегодня лично наградить участников специальной военной операции», — написал Моор в своем telegram-канале. Еще губернатор поздравил курсантов, преподавателей и ветеранов тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Отдельные слова благодарности были произнесены семьям военных, которые всегда поддерживают их в сложном и благородном деле. В Тюмени открылся военный учебный центр (ВУЦ) Министерства обороны РФ. В нем студенты местных вузов будут проходить военную подготовку.