22 февраля 2024

Губернатор ХМАО рассказала о подвиге югорчанина, который погиб за товарища на СВО. Видео

Губернатор ХМАО: сургутянин отвлек на себя внимание дронов от товарища и погиб
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , портрет, послание губернатора, комарова наталья
Наталья Комарова поздравила югорчан с Днем защитника Отечества Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала про смерть югорского боца, который пожертвовал собой ради раненого товарища. Об этом она сообщила во время поздравления югорчан с Днем защитника Отечества.

«Бойцы батальона „Югра“ на встрече со мной на Донбассе рассказали о подвиге своего товарища сургутянина Валентина Ершова с позывным „Колючий“. В бою он отвлек на себя внимание дронов-камикадзе от раненого товарища. Спас его ценой своей жизни», — сказала Комарова в видеообращение, опубликованном в ее telegram-канале. Валентин был награжден знаком «Герой Югры».

Поздравляя югорчан с праздником, Наталья Комарова процитировала слова президента РФ Владимира Путина. «При защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка и территории все, весь наш народ является защитником отечества».

Днем ранее губернатор Тюменской области Александр Моор вручил боевые награды участникам СВО. Во время этого мероприятия он поздравил военных с Днем защитника Отечества. Еще губернатор поздравил курсантов, преподавателей и ветеранов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Отдельные слова благодарности были произнесены семьям военных, которые всегда поддерживают их в сложном и благородном деле.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала про смерть югорского боца, который пожертвовал собой ради раненого товарища. Об этом она сообщила во время поздравления югорчан с Днем защитника Отечества. «Бойцы батальона „Югра“ на встрече со мной на Донбассе рассказали о подвиге своего товарища сургутянина Валентина Ершова с позывным „Колючий“. В бою он отвлек на себя внимание дронов-камикадзе от раненого товарища. Спас его ценой своей жизни», — сказала Комарова в видеообращение, опубликованном в ее telegram-канале. Валентин был награжден знаком «Герой Югры». Поздравляя югорчан с праздником, Наталья Комарова процитировала слова президента РФ Владимира Путина. «При защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка и территории все, весь наш народ является защитником отечества». Днем ранее губернатор Тюменской области Александр Моор вручил боевые награды участникам СВО. Во время этого мероприятия он поздравил военных с Днем защитника Отечества. Еще губернатор поздравил курсантов, преподавателей и ветеранов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Отдельные слова благодарности были произнесены семьям военных, которые всегда поддерживают их в сложном и благородном деле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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