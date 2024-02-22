Происшествия Губернатор ХМАО рассказала о подвиге югорчанина, который погиб за товарища на СВО. Видео Губернатор ХМАО: сургутянин отвлек на себя внимание дронов от товарища и погиб 23 февраля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 + Наталья Комарова поздравила югорчан с Днем защитника Отечества Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала про смерть югорского боца, который пожертвовал собой ради раненого товарища. Об этом она сообщила во время поздравления югорчан с Днем защитника Отечества. «Бойцы батальона „Югра“ на встрече со мной на Донбассе рассказали о подвиге своего товарища сургутянина Валентина Ершова с позывным „Колючий“. В бою он отвлек на себя внимание дронов-камикадзе от раненого товарища. Спас его ценой своей жизни», — сказала Комарова в видеообращение, опубликованном в ее telegram-канале. Валентин был награжден знаком «Герой Югры». Поздравляя югорчан с праздником, Наталья Комарова процитировала слова президента РФ Владимира Путина. «При защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка и территории все, весь наш народ является защитником отечества». Днем ранее губернатор Тюменской области Александр Моор вручил боевые награды участникам СВО. Во время этого мероприятия он поздравил военных с Днем защитника Отечества. Еще губернатор поздравил курсантов, преподавателей и ветеранов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Отдельные слова благодарности были произнесены семьям военных, которые всегда поддерживают их в сложном и благородном деле. Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала про смерть югорского боца, который пожертвовал собой ради раненого товарища. Об этом она сообщила во время поздравления югорчан с Днем защитника Отечества. «Бойцы батальона „Югра“ на встрече со мной на Донбассе рассказали о подвиге своего товарища сургутянина Валентина Ершова с позывным „Колючий“. В бою он отвлек на себя внимание дронов-камикадзе от раненого товарища. Спас его ценой своей жизни», — сказала Комарова в видеообращение, опубликованном в ее telegram-канале. Валентин был награжден знаком «Герой Югры». Поздравляя югорчан с праздником, Наталья Комарова процитировала слова президента РФ Владимира Путина. «При защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка и территории все, весь наш народ является защитником отечества». Днем ранее губернатор Тюменской области Александр Моор вручил боевые награды участникам СВО. Во время этого мероприятия он поздравил военных с Днем защитника Отечества. Еще губернатор поздравил курсантов, преподавателей и ветеранов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Отдельные слова благодарности были произнесены семьям военных, которые всегда поддерживают их в сложном и благородном деле. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям