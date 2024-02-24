В Тюмени за пять лет на 85% выросла стоимость квадратного метра вторички

25 февраля 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Тюмень заняла 12 место по росту стоимости на жилье среди городов Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени с 2018 года цена за квадратный метр вторичной недвижимости поднялась с 62,8 до 116,4 тысяч рублей. Рост составил 85%, сообщили эксперты «ЦИАН.аналитика». «Областная столица [Тюмень] заняла 12 место по росту (85%) цен на жилье среди городов с населением от 500 тысяч до 1 миллионов человек. Для сравнения, сильнее всего цены выросли в Новокузнецке — 100 тысяч рублей (+135%), Кемерово — 112 тысяч рублей (+132%)», — рассказали эксперты РБК Тюмень. Они отметили, что стоимость за квадратный метр вторички поднялась с 62,8 до 116,4 тысяч рублей. По анализируемым городам за пять лет цена квадратного метра на данном рынке в среднем стала выше на 95%. При этом нет ни одной локации, где цены стали ниже, отмечают специалисты. Исходя из данных сервиса «Циан.Аналитика» в Тюмени в августе 2023 года поднялись цены на вторичном рынке жилья на 1,5% до 111,5 тысяч рублей за квадратный метр. Такая ситуация произошла из-за выросшей ключевой ставки Центробанка. Сейчас она повысилась еще до 16% из-за роста инфляции.

В Тюмени с 2018 года цена за квадратный метр вторичной недвижимости поднялась с 62,8 до 116,4 тысяч рублей. Рост составил 85%, сообщили эксперты «ЦИАН.аналитика». «Областная столица [Тюмень] заняла 12 место по росту (85%) цен на жилье среди городов с населением от 500 тысяч до 1 миллионов человек. Для сравнения, сильнее всего цены выросли в Новокузнецке — 100 тысяч рублей (+135%), Кемерово — 112 тысяч рублей (+132%)», — рассказали эксперты РБК Тюмень. Они отметили, что стоимость за квадратный метр вторички поднялась с 62,8 до 116,4 тысяч рублей. По анализируемым городам за пять лет цена квадратного метра на данном рынке в среднем стала выше на 95%. При этом нет ни одной локации, где цены стали ниже, отмечают специалисты. Исходя из данных сервиса «Циан.Аналитика» в Тюмени в августе 2023 года поднялись цены на вторичном рынке жилья на 1,5% до 111,5 тысяч рублей за квадратный метр. Такая ситуация произошла из-за выросшей ключевой ставки Центробанка. Сейчас она повысилась еще до 16% из-за роста инфляции.