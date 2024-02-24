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Губернатор ЯНАО выступил наставником участников суперфинала «Лидеров России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Участники суперфинала «Лидеров России» представили Артюхову свои проекты Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов станет наставником одного или нескольких участников суперфинала конкурса «Лидеры России». Об этом рассказали в правительстве региона.

«Дмитрий Артюхов выступил наставником участников суперфинала „Лидеров России“. … Один или несколько из них станут подопечными губернатора Ямала по индивидуальной программе наставничества», — написано на сайте ведомства.

Программа наставничества с губернатором Ямала начнется в марте и продлится девять месяцев. У конкурсантов уже состоялась личная встреча с главой региона, где они представили свои проекты.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов станет наставником одного или нескольких участников суперфинала конкурса «Лидеры России». Об этом рассказали в правительстве региона. «Дмитрий Артюхов выступил наставником участников суперфинала „Лидеров России“. … Один или несколько из них станут подопечными губернатора Ямала по индивидуальной программе наставничества», — написано на сайте ведомства. Программа наставничества с губернатором Ямала начнется в марте и продлится девять месяцев. У конкурсантов уже состоялась личная встреча с главой региона, где они представили свои проекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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