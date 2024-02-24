Губернатор ЯНАО выступил наставником участников суперфинала «Лидеров России»

Участники суперфинала «Лидеров России» представили Артюхову свои проекты
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов станет наставником одного или нескольких участников суперфинала конкурса «Лидеры России». Об этом рассказали в правительстве региона.
«Дмитрий Артюхов выступил наставником участников суперфинала „Лидеров России“. … Один или несколько из них станут подопечными губернатора Ямала по индивидуальной программе наставничества», — написано на сайте ведомства.
Программа наставничества с губернатором Ямала начнется в марте и продлится девять месяцев. У конкурсантов уже состоялась личная встреча с главой региона, где они представили свои проекты.
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