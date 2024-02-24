Общество Губернатор ЯНАО выступил наставником участников суперфинала «Лидеров России» 25 февраля 2024 в 10:13 Размер текста - 17 + Участники суперфинала «Лидеров России» представили Артюхову свои проекты Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов станет наставником одного или нескольких участников суперфинала конкурса «Лидеры России». Об этом рассказали в правительстве региона. «Дмитрий Артюхов выступил наставником участников суперфинала „Лидеров России“. … Один или несколько из них станут подопечными губернатора Ямала по индивидуальной программе наставничества», — написано на сайте ведомства. Программа наставничества с губернатором Ямала начнется в марте и продлится девять месяцев. У конкурсантов уже состоялась личная встреча с главой региона, где они представили свои проекты. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов станет наставником одного или нескольких участников суперфинала конкурса «Лидеры России». Об этом рассказали в правительстве региона. «Дмитрий Артюхов выступил наставником участников суперфинала „Лидеров России“. … Один или несколько из них станут подопечными губернатора Ямала по индивидуальной программе наставничества», — написано на сайте ведомства. Программа наставничества с губернатором Ямала начнется в марте и продлится девять месяцев. У конкурсантов уже состоялась личная встреча с главой региона, где они представили свои проекты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям