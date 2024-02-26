26 февраля 2024
25 февраля 2024

Жителей ЯНАО переманивают работать в Москву на зарплату до 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК "Макаровский". Екатеринбург, пост, жк макаровский, охранник, монитор, видеонаблюдение, макаровский жк, охрана
Ямальцев зовут работать охранниками в Москву Фото:

Жителей ЯНАО приглашают работать вахтовым методом в Москве. В частости, нужны охранники, монтажники и арматурщики. Информация размещена на сайте «Авито». Зарплату предлагают от 100 до 200 тысяч рублей.

«На строительство трассы Виноградово — Болтино —Тарасовка в Москве требуются арматурщики с опытом работы. Вахта 60/30. Компания предоставляет: официальное трудоустройство, бесплатное проживание, бесплатное питание, бесплатную медкомиссию и спецодежду. Зарплату обещают до 198 тысяч рублей», — написано в объявлении.

Помимо того, ямальцев зовут работать охранниками на московский склад. Ставка за смену от 2 400 до 3 600 рублей. Зарплата зависит от поста: КПП и Патруль территории — от 2 400 до 2 600 рублей, пост осмотра сотрудников склада — от 2 800 до 3 400 рублей, пост видеонаблюдения — от 3 000 до 3 600 рублей. На объекте предусмотрено бесплатное питание. Вахтовый график работы от 15 смен и более.

Также на строительство завода в городе Одинцово требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций с опытом работы от двух лет. За вахту в 45 дней платят 148 тысяч рублей, 60 дней —198 тысяч рублей. Фирма предоставляет своим сотрудникам: питание, проживание, спецодежду и инструменты для работы.

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Жителей ЯНАО приглашают работать вахтовым методом в Москве. В частости, нужны охранники, монтажники и арматурщики. Информация размещена на сайте «Авито». Зарплату предлагают от 100 до 200 тысяч рублей. «На строительство трассы Виноградово — Болтино —Тарасовка в Москве требуются арматурщики с опытом работы. Вахта 60/30. Компания предоставляет: официальное трудоустройство, бесплатное проживание, бесплатное питание, бесплатную медкомиссию и спецодежду. Зарплату обещают до 198 тысяч рублей», — написано в объявлении. Помимо того, ямальцев зовут работать охранниками на московский склад. Ставка за смену от 2 400 до 3 600 рублей. Зарплата зависит от поста: КПП и Патруль территории — от 2 400 до 2 600 рублей, пост осмотра сотрудников склада — от 2 800 до 3 400 рублей, пост видеонаблюдения — от 3 000 до 3 600 рублей. На объекте предусмотрено бесплатное питание. Вахтовый график работы от 15 смен и более. Также на строительство завода в городе Одинцово требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций с опытом работы от двух лет. За вахту в 45 дней платят 148 тысяч рублей, 60 дней —198 тысяч рублей. Фирма предоставляет своим сотрудникам: питание, проживание, спецодежду и инструменты для работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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