Жителей ЯНАО переманивают работать в Москву на зарплату до 200 тысяч рублей

Жителей ЯНАО приглашают работать вахтовым методом в Москве. В частости, нужны охранники, монтажники и арматурщики. Информация размещена на сайте «Авито». Зарплату предлагают от 100 до 200 тысяч рублей.
«На строительство трассы Виноградово — Болтино —Тарасовка в Москве требуются арматурщики с опытом работы. Вахта 60/30. Компания предоставляет: официальное трудоустройство, бесплатное проживание, бесплатное питание, бесплатную медкомиссию и спецодежду. Зарплату обещают до 198 тысяч рублей», — написано в объявлении.
Помимо того, ямальцев зовут работать охранниками на московский склад. Ставка за смену от 2 400 до 3 600 рублей. Зарплата зависит от поста: КПП и Патруль территории — от 2 400 до 2 600 рублей, пост осмотра сотрудников склада — от 2 800 до 3 400 рублей, пост видеонаблюдения — от 3 000 до 3 600 рублей. На объекте предусмотрено бесплатное питание. Вахтовый график работы от 15 смен и более.
Также на строительство завода в городе Одинцово требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций с опытом работы от двух лет. За вахту в 45 дней платят 148 тысяч рублей, 60 дней —198 тысяч рублей. Фирма предоставляет своим сотрудникам: питание, проживание, спецодежду и инструменты для работы.
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