Из тюменских магазинов исчезает последняя техника Bosh

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"Эльдорадо" на Вайнера. Екатеринбург, телевизор, техника, магазин электроники
Помимо Bosh, в магазины также перестали завозить технику LG и Sony Фото:

С прилавков тюменских магазинов исчезают остатки товара немецкой фирмы Bosh. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудника компании «М.Видео».

«Техника Bosh осталась в единичных экземплярах. И все — по завышенной стоимости. LG, Sony также в дефиците», — рассказали в магазине «М.Видео».

Там также отметили, что техника этих фирм поставляется в основном по заказу, и стоимость ее в разы выросла по сравнению с 2022 годом. С 2023 года в магазинах электроники и техники вместо ушедших брендов стали поставлять товары из Узбекистана и Турции.

Ранее агентство писало о том, что в России начали закрываться последние специализированные магазины LG, Bosch и Sony. В компании уточили, что некоторые магазины будут работать до лета, пока не распродадут остатки товаров.

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С прилавков тюменских магазинов исчезают остатки товара немецкой фирмы Bosh. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудника компании «М.Видео». «Техника Bosh осталась в единичных экземплярах. И все — по завышенной стоимости. LG, Sony также в дефиците», — рассказали в магазине «М.Видео». Там также отметили, что техника этих фирм поставляется в основном по заказу, и стоимость ее в разы выросла по сравнению с 2022 годом. С 2023 года в магазинах электроники и техники вместо ушедших брендов стали поставлять товары из Узбекистана и Турции. Ранее агентство писало о том, что в России начали закрываться последние специализированные магазины LG, Bosch и Sony. В компании уточили, что некоторые магазины будут работать до лета, пока не распродадут остатки товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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