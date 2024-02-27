Из тюменских магазинов исчезает последняя техника Bosh

С прилавков тюменских магазинов исчезают остатки товара немецкой фирмы Bosh. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудника компании «М.Видео».
«Техника Bosh осталась в единичных экземплярах. И все — по завышенной стоимости. LG, Sony также в дефиците», — рассказали в магазине «М.Видео».
Там также отметили, что техника этих фирм поставляется в основном по заказу, и стоимость ее в разы выросла по сравнению с 2022 годом. С 2023 года в магазинах электроники и техники вместо ушедших брендов стали поставлять товары из Узбекистана и Турции.
Ранее агентство писало о том, что в России начали закрываться последние специализированные магазины LG, Bosch и Sony. В компании уточили, что некоторые магазины будут работать до лета, пока не распродадут остатки товаров.
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