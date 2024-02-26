«Коммерсант»: оставшиеся в РФ магазины LG, Bosch и Sony начали закрываться

27 февраля 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

В РФ за место ушедших из страны магазинов открываются точки поставщиков из Турции Фото: Ритис Бараускас © URA.RU В России закрываются специализированные магазины LG, Bosch и Sony. Об этом сообщил «Коммерсант». «По всей России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины LG, Bosch и Sony», — рассказал « Коммерсант» . В техподдержке уточили, что некоторые магазины будут работать до лета, пока не распродадут остатки товаров. По словам участников рынка, розничные партнеры зарубежных производителей до этого времени не закрывали магазины, так как пытались избежать штрафов от арендодателей. При этом вместо ушедших из страны магазинов уже открываются точки продаж поставщиков из Турции и Китая. По всей стране компании заявили о закрытии своих магазинов. В частности, польский ритейлер и производитель одежды LPP Group, которому принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, сообщил, что закрывает все магазины в России. Тоже самое произошло с китайской компанией телекоммуникаций Huawei. При этом российская сторона не стала закрывать двери для ушедших с рынка западных компаний.

В России закрываются специализированные магазины LG, Bosch и Sony. Об этом сообщил «Коммерсант». «По всей России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины LG, Bosch и Sony», — рассказал «Коммерсант». В техподдержке уточили, что некоторые магазины будут работать до лета, пока не распродадут остатки товаров. По словам участников рынка, розничные партнеры зарубежных производителей до этого времени не закрывали магазины, так как пытались избежать штрафов от арендодателей. При этом вместо ушедших из страны магазинов уже открываются точки продаж поставщиков из Турции и Китая. По всей стране компании заявили о закрытии своих магазинов. В частности, польский ритейлер и производитель одежды LPP Group, которому принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, сообщил, что закрывает все магазины в России. Тоже самое произошло с китайской компанией телекоммуникаций Huawei. При этом российская сторона не стала закрывать двери для ушедших с рынка западных компаний.