Пермяк обманул больницы на миллионы рублей по госконтрактам

Предприниматель из Лысьвы (Пермский край) выиграл тендеры на госзакупках на поставку медоборудования в больницы и получил миллионы рублей предоплаты. Обязательства он выполнять не стал, а деньги присвоил. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.
«Пермский предприниматель заключил в 2022 году три госконтракта на поставку оборудования в медорганизации Ульяновской и Московской областей. Он получил аванс от заказчиков 9 млн рублей, которые присвоил и тратил на себя», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, суд назначил бизнесмену два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Мошенник должен выплатить потерпевшим 4,5 млн рублей, на имущество осужденного наложен арест на сумму свыше 11 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
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