Пермяк обманул больницы на миллионы рублей по госконтрактам

28 февраля 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Суд наказал пермяка за махинации при госзакупках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприниматель из Лысьвы (Пермский край) выиграл тендеры на госзакупках на поставку медоборудования в больницы и получил миллионы рублей предоплаты. Обязательства он выполнять не стал, а деньги присвоил. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Пермский предприниматель заключил в 2022 году три госконтракта на поставку оборудования в медорганизации Ульяновской и Московской областей. Он получил аванс от заказчиков 9 млн рублей, которые присвоил и тратил на себя», — говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным прокуратуры, суд назначил бизнесмену два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Мошенник должен выплатить потерпевшим 4,5 млн рублей, на имущество осужденного наложен арест на сумму свыше 11 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Предприниматель из Лысьвы (Пермский край) выиграл тендеры на госзакупках на поставку медоборудования в больницы и получил миллионы рублей предоплаты. Обязательства он выполнять не стал, а деньги присвоил. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Пермский предприниматель заключил в 2022 году три госконтракта на поставку оборудования в медорганизации Ульяновской и Московской областей. Он получил аванс от заказчиков 9 млн рублей, которые присвоил и тратил на себя», — говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным прокуратуры, суд назначил бизнесмену два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Мошенник должен выплатить потерпевшим 4,5 млн рублей, на имущество осужденного наложен арест на сумму свыше 11 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.