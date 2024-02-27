27 февраля 2024

Пермяк обманул больницы на миллионы рублей по госконтрактам

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Суд наказал пермяка за махинации при госзакупках Фото:

Предприниматель из Лысьвы (Пермский край) выиграл тендеры на госзакупках на поставку медоборудования в больницы и получил миллионы рублей предоплаты. Обязательства он выполнять не стал, а деньги присвоил. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.

«Пермский предприниматель заключил в 2022 году три госконтракта на поставку оборудования в медорганизации Ульяновской и Московской областей. Он получил аванс от заказчиков 9 млн рублей, которые присвоил и тратил на себя», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, суд назначил бизнесмену два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Мошенник должен выплатить потерпевшим 4,5 млн рублей, на имущество осужденного наложен арест на сумму свыше 11 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

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Предприниматель из Лысьвы (Пермский край) выиграл тендеры на госзакупках на поставку медоборудования в больницы и получил миллионы рублей предоплаты. Обязательства он выполнять не стал, а деньги присвоил. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Пермский предприниматель заключил в 2022 году три госконтракта на поставку оборудования в медорганизации Ульяновской и Московской областей. Он получил аванс от заказчиков 9 млн рублей, которые присвоил и тратил на себя», — говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным прокуратуры, суд назначил бизнесмену два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Мошенник должен выплатить потерпевшим 4,5 млн рублей, на имущество осужденного наложен арест на сумму свыше 11 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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