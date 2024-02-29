В Госдепе пригрозили Ирану жестким ответом за помощь России в СВО

01 марта 2024 в 00:44 Размер текста - 17 +

Партнерство Ирана и РФ вредит Украине, заявил представитель Госдепа Миллер Фото: Сергей Русанов © URA.RU Соединенных Штаты и их союзники хотят принять жесткие меры, если Иран продаст России баллистические ракеты для использования на территории СВО. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы видели сообщения о запуске спутника, и это еще одно свидетельство углубления военного сотрудничества между Ираном и Россией. Как мы неоднократно публично предупреждали, это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу», — слова Миллера передает ТАСС. Он также отметил, если Иран продаст России баллистические ракеты, то ответ международного сообщества будет быстрым и жестким. Именно так представитель Госдепартамента прокомментировать вывод Россией на орбиту иранского малого спутника «Парс-1». Оружие предназначено для отработки технологий дистанционного зондирования Земли. Власти Ирана планировали передать России партию беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет малой дальности. Согласно информации, российская армия должна была получить ракеты Zolfaghar и Fateh-110, способные поражать цели на дистанции 700 и 300 километров, передает телеканал 360. Уже в этом году западные разведки через «утечку» сообщили, что Иран начал поставку большой партии оперативно-тактических ракет. Уточнялось что это может вызвать недовольство США и стран Европы. ЕС теперь планирует ввести санкции против Ирана за поставку дронов в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соединенных Штаты и их союзники хотят принять жесткие меры, если Иран продаст России баллистические ракеты для использования на территории СВО. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы видели сообщения о запуске спутника, и это еще одно свидетельство углубления военного сотрудничества между Ираном и Россией. Как мы неоднократно публично предупреждали, это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу», — слова Миллера передает ТАСС. Он также отметил, если Иран продаст России баллистические ракеты, то ответ международного сообщества будет быстрым и жестким. Именно так представитель Госдепартамента прокомментировать вывод Россией на орбиту иранского малого спутника «Парс-1». Оружие предназначено для отработки технологий дистанционного зондирования Земли. Власти Ирана планировали передать России партию беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет малой дальности. Согласно информации, российская армия должна была получить ракеты Zolfaghar и Fateh-110, способные поражать цели на дистанции 700 и 300 километров, передает телеканал 360. Уже в этом году западные разведки через «утечку» сообщили, что Иран начал поставку большой партии оперативно-тактических ракет. Уточнялось что это может вызвать недовольство США и стран Европы. ЕС теперь планирует ввести санкции против Ирана за поставку дронов в РФ.