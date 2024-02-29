29 февраля 2024

Доля тюменского рынка загородной недвижимости рискует сократиться

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, коттедж, дом для специалистов
Тюменский загородный рынок недвижимости может сократиться до 30%, считает Алексей Зальтов Фото:

Доля рынка тюменской загородной недвижимости в этом году может сократиться. Причиной тому стало подорожание загородных объектов. Об этом сообщил руководитель отдела продаж строительной компании «СИТИСТРОЙ» Алексей Зальтов.

«Бурное развитие индивидуального жилого строительства произошло в первую очередь из-за большого количества доступных банковских продуктов и снижения доступности жилья в многоквартирных домах. Однако это привело к тому, что если в начале 2022 года займа в шесть миллионов рублей вполне хватало для строительства довольно неплохого дома, то в конце 2023 с этим все уже стало несколько сложнее», — сказал Зальтов РБК Тюмень. Он отметил, что доля загородной недвижимости рискует сократиться в этом году до 20-30%.

Например, по мнению эксперта, в 2023 году строительство дома площадью примерно 80-90 квадратных метров обошлось бы в шесть миллионов рублей, а из-за роста стоимости в 2024 году за эту сумму можно взять площадью 60-70 квадратных метров. По словам Зальтова, рост цен связан с несколькими факторами. Во-первых, подорожали строительные материалы на 20-50% за год. Во-вторых, на рост оказало увеличение первоначального взноса до 30% и траншевые ипотеки. Кроме того, к росту цен привели выросший спрос и дефицит рабочих.

По данным агентства, недвижимости «Этажи», в Тюменской области сейчас на продажу выставлено 8,6 тысячи земельных участков. Основной объем земель продают в пригородах Тюмени. Около 25% предложений поступили из Тобольского, Ишимского, Ялуторовского и других районов области. В объединении риэлторов главным и основным риском называют опасность купить землю, которая попадает на территорию реновации или комплексного развития территорий.

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Доля рынка тюменской загородной недвижимости в этом году может сократиться. Причиной тому стало подорожание загородных объектов. Об этом сообщил руководитель отдела продаж строительной компании «СИТИСТРОЙ» Алексей Зальтов. «Бурное развитие индивидуального жилого строительства произошло в первую очередь из-за большого количества доступных банковских продуктов и снижения доступности жилья в многоквартирных домах. Однако это привело к тому, что если в начале 2022 года займа в шесть миллионов рублей вполне хватало для строительства довольно неплохого дома, то в конце 2023 с этим все уже стало несколько сложнее», — сказал Зальтов РБК Тюмень. Он отметил, что доля загородной недвижимости рискует сократиться в этом году до 20-30%. Например, по мнению эксперта, в 2023 году строительство дома площадью примерно 80-90 квадратных метров обошлось бы в шесть миллионов рублей, а из-за роста стоимости в 2024 году за эту сумму можно взять площадью 60-70 квадратных метров. По словам Зальтова, рост цен связан с несколькими факторами. Во-первых, подорожали строительные материалы на 20-50% за год. Во-вторых, на рост оказало увеличение первоначального взноса до 30% и траншевые ипотеки. Кроме того, к росту цен привели выросший спрос и дефицит рабочих. По данным агентства, недвижимости «Этажи», в Тюменской области сейчас на продажу выставлено 8,6 тысячи земельных участков. Основной объем земель продают в пригородах Тюмени. Около 25% предложений поступили из Тобольского, Ишимского, Ялуторовского и других районов области. В объединении риэлторов главным и основным риском называют опасность купить землю, которая попадает на территорию реновации или комплексного развития территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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