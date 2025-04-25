Дети жалуются на постоянные проблемы с тараканами в школе №16 в Тобольске
Дети, которые учатся в школе №16 в Тобольске (Тюменская область), пожаловались на тараканов. По их словам, они уже не впервые появляются в учреждении.
«16 школа. Тараканы уже не впервые!», — рассказывают школьники в telegram-канале «Главное Тобольск».
URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор Тюменской области. Ответ ожидается.
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