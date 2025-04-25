25 апреля 2025

Жители Тобольска пожаловались на тараканов в школе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети жалуются на постоянные проблемы с тараканами в школе №16 в Тобольске
Дети жалуются на постоянные проблемы с тараканами в школе №16 в Тобольске Фото:

Дети, которые учатся в школе №16 в Тобольске (Тюменская область), пожаловались на тараканов. По их словам, они уже не впервые появляются в учреждении.

«16 школа. Тараканы уже не впервые!», — рассказывают школьники в telegram-канале «Главное Тобольск».

URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор Тюменской области. Ответ ожидается.

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Дети, которые учатся в школе №16 в Тобольске (Тюменская область), пожаловались на тараканов. По их словам, они уже не впервые появляются в учреждении. «16 школа. Тараканы уже не впервые!», — рассказывают школьники в telegram-канале «Главное Тобольск». URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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