27 апреля 2025
26 апреля 2025

Маркетплейсы вытесняют магазины одежды в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени за два года закрылись 63 магазина одежды (архивное фото)
В Тюмени за два года закрылись 63 магазина одежды (архивное фото) Фото:

За два года в Тюменской области закрылись 63 магазина одежды, что сократило их общее количество на 4,3%. Основной причиной эксперты называют популяризацию маркетплейсов.

«В Тюменской области с января 2023 года по январь 2025 года закрылись 63 магазина одежды. Общее снижение составило 4,3%», — сообщили аналитики системы «Контур. Фокус» РБК Тюмень. Основной причиной стал рост популярности маркетплейсов, которые упростили вход на рынок, но создали высокую конкуренцию.

На начало 2025 года в регионе функционируют 1393 торговые точки одежды. В 2024 году открылись 183 новые компании, при этом 220 были ликвидированы. Многие предприниматели переходят в самозанятость или работают неформально, особенно при небольших объемах продаж.

Отмечается и положительная тенденция — развитие локальных брендов. Успешные компании адаптируются к новым условиям, используя соцсети и маркетплейсы.

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За два года в Тюменской области закрылись 63 магазина одежды, что сократило их общее количество на 4,3%. Основной причиной эксперты называют популяризацию маркетплейсов. «В Тюменской области с января 2023 года по январь 2025 года закрылись 63 магазина одежды. Общее снижение составило 4,3%», — сообщили аналитики системы «Контур. Фокус» РБК Тюмень. Основной причиной стал рост популярности маркетплейсов, которые упростили вход на рынок, но создали высокую конкуренцию. На начало 2025 года в регионе функционируют 1393 торговые точки одежды. В 2024 году открылись 183 новые компании, при этом 220 были ликвидированы. Многие предприниматели переходят в самозанятость или работают неформально, особенно при небольших объемах продаж. Отмечается и положительная тенденция — развитие локальных брендов. Успешные компании адаптируются к новым условиям, используя соцсети и маркетплейсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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