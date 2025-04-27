Маркетплейсы вытесняют магазины одежды в Тюменской области

За два года в Тюменской области закрылись 63 магазина одежды, что сократило их общее количество на 4,3%. Основной причиной эксперты называют популяризацию маркетплейсов.
«В Тюменской области с января 2023 года по январь 2025 года закрылись 63 магазина одежды. Общее снижение составило 4,3%», — сообщили аналитики системы «Контур. Фокус» РБК Тюмень. Основной причиной стал рост популярности маркетплейсов, которые упростили вход на рынок, но создали высокую конкуренцию.
На начало 2025 года в регионе функционируют 1393 торговые точки одежды. В 2024 году открылись 183 новые компании, при этом 220 были ликвидированы. Многие предприниматели переходят в самозанятость или работают неформально, особенно при небольших объемах продаж.
Отмечается и положительная тенденция — развитие локальных брендов. Успешные компании адаптируются к новым условиям, используя соцсети и маркетплейсы.
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