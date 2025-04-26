Глава Тюменской области поздравил коллег с Днем российского парламентаризма

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил депутатов от региона с Днем российского парламентаризма. Он поблагодарил коллег за плодотворный труд, который приносит благо области и всей стране.
«Сегодня мы отмечаем День российского парламентаризма. В Тюменской области законодательная и исполнительная власти — единая команда… Благодарю депутатов муниципальных дум и регионального Законодательного собрания, наших представителей в Госдуме и Совете Федерации РФ за плодотворный труд на благо Тюменской области и страны», — написал Моор в своем telegram-канале.
Он признался, что в облдуме нередко возникают дискуссии, однако, в конечном итоге, все всегда приходят к единому мнению, которое отвечает интересам тюменцев. В 2024 году в думу Тюменской области был внесен 51 законопроект. Каждый из них, в том числе и о мерах поддержки участников СВО, получил одобрение.
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