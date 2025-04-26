26 апреля 2025
25 апреля 2025

Глава Тюменской области поздравил коллег с Днем российского парламентаризма

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Моор признался, что в облдуме нередко возникают дискуссии
Моор признался, что в облдуме нередко возникают дискуссии Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил депутатов от региона с Днем российского парламентаризма. Он поблагодарил коллег за плодотворный труд, который приносит благо области и всей стране.

«Сегодня мы отмечаем День российского парламентаризма. В Тюменской области законодательная и исполнительная власти — единая команда… Благодарю депутатов муниципальных дум и регионального Законодательного собрания, наших представителей в Госдуме и Совете Федерации РФ за плодотворный труд на благо Тюменской области и страны», — написал Моор в своем telegram-канале.

Он признался, что в облдуме нередко возникают дискуссии, однако, в конечном итоге, все всегда приходят к единому мнению, которое отвечает интересам тюменцев. В 2024 году в думу Тюменской области был внесен 51 законопроект. Каждый из них, в том числе и о мерах поддержки участников СВО, получил одобрение.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил депутатов от региона с Днем российского парламентаризма. Он поблагодарил коллег за плодотворный труд, который приносит благо области и всей стране. «Сегодня мы отмечаем День российского парламентаризма. В Тюменской области законодательная и исполнительная власти — единая команда… Благодарю депутатов муниципальных дум и регионального Законодательного собрания, наших представителей в Госдуме и Совете Федерации РФ за плодотворный труд на благо Тюменской области и страны», — написал Моор в своем telegram-канале. Он признался, что в облдуме нередко возникают дискуссии, однако, в конечном итоге, все всегда приходят к единому мнению, которое отвечает интересам тюменцев. В 2024 году в думу Тюменской области был внесен 51 законопроект. Каждый из них, в том числе и о мерах поддержки участников СВО, получил одобрение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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