Русские, напугавшие армию Паулюса: «Ишимская дивизия» погибла, защищая Сталинград

Бойцов для Красной армии в Тюменской области, которая в 1941 году входила в состав Омской области, начали готовить сразу после нападения фашистов на Советский Союз. Так в Ишиме появилась 229-я стрелковая дивизия, в последующем получившая негласное название «Сибирская» или «Ишимская». Она формировалась несколько раз: первый состав был уничтожен в боях за Белорусскую ССР в самом начале войны, во второй брали совсем юных парней — 18 и 19 лет. Спустя полгода подготовки они были отправлены на самый жаркий фронт — под Сталинград, и стали одними из первых, кто принял там на себя огонь фашистов. В боях против одной из самых сильных армий Германии под руководством генерала Паулюса.
«Согласно директиве Ставки Верховного главнокомандования от 28 августа 1941 года от 28 августа 1941 года №0051, в Омской области началось формирование четырех стрелковых дивизий: 362-й и 364-й — в Омске, 384-й — в Ишиме, 368-й — в Тюмени. Установленная штатная численность такой дивизии оставляла 11 968 человек», — указано в книге краеведа Александра Петрушина «Тюмень в законе».
Эхо войны в Синицынском бору
Местом дислокации 229-й стрелковой дивизии стал Синицынский бор под Ишимом. Для сбора и подготовки личного состава в декабре 1941 года здесь все было готово: до этого полигон использовался 384-й стрелковой дивизией. Второй состав формирования был представлен молодыми призывниками 1923-1924 годов рождения из Омской (в которую тогда входили Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные округа) и Новосибирской областей, которым на тот момент было от 18 до 19 лет. При этом, командиры были практически ровесниками солдат. Комсостав был представлен курсантами пехотных училищ. На долгое обучение не было ни времени, ни патронов, поэтому подготовка заняла всего несколько месяцев. Нацисты наступали на Советский Союз, и фронту нужны были свежие силы.
В начале мая 1942 года «Сибирскую дивизию» под командованием Федора Сажина направили в Нижегородскую область. Там бойцов вооружили и снабдили всем необходимым для войны. Уже в июле красноармейцы были под Сталинградом, где большинству из них суждено было остаться навсегда.
Враг у ворот
10 июля 1942 года 229-я стрелковая дивизия, состоявшая из приблизительно 11 тысяч человек, присоединилась к Армии Сталинградского фронта. Первый бой вчерашним мальчишкам предстояло принять через 14 дней. Немцы уверенно ломали фронт, продвигаясь все ближе к одному из главных и знаковых городов Советского Союза — Сталинграду. Навстречу бойцам «Ишимской дивизии» двигалась 6-я армия генерала Фридриха Паулюса, состоявшая из отборных гитлеровцев, разбитых на 17 дивизий. До схватки оставались считанные дни.
"К середине июля 1942 года уже обозначились две ударные группировки противника, рвущегося к Волге. Северная – в районе Перелазовского и южная, наступающая от Обливской. В то время, когда начались тяжелые бои на правом фланге 62-й армии, не менее сложная ситуация складывалась и южнее, в районе Суровикино. Именно сюда командование Сталинградского фронта нацелило войска 64-й армии. Тогдашний командарм 64-й – генерал-лейтенант Василий Чуйков отдал приказ 229-й дивизии выслать западнее главного рубежа два передовых отряда. Им предстояло максимально отвлечь силы противника, чтобы дать своим войскам время выдвинуться на рубеж обороны и укрепить его. Значительная часть дивизии находилась на марше. Она должна была в пешем строю преодолеть 200 км в условиях жары и безводья", — указано в исследованиях ведущего научного сотрудника музея-заповедника "Сталинградская битва" Льва Ларина.
На 25-километровый рубеж вышли только пять батальонов, средств усиления у них не было. Утром 25 июля немцы пошли в наступление. Мальчишкам из «Сибирской дивизии» противостояла мотопехота, танки и авиация.
Последний бой «Сибирской дивизии»
В результате напряженных боев, которые шли на подступах к Сталинграду 25-26 июля, сибирякам пришлось уступить врагу часть позиций. При этом нацистам был нанесен серьезный урон: были уничтожены около ста захватчиков и 39 танков. «Ишимская дивизия» попыталась закрепиться на берегу реки Чир. В это же время 811-й полк дивизии вел ожесточенные бои в районе города Суровикино (во времена описываемых событий — Сталинградская область, сейчас — Волгоградская область). Немцы буквально накрыли огнем позиции красноармейцев: по ним работали и авиация, и артиллерия, и танки, и пехота. Контратаки бойцов РККА не прошли для фашистов бесследно: нашим удалось уничтожить 11 танков и неустановленное количество единиц живой силы.
"Хронически не хватало оружия и боеприпасов. Собирали на поле боя все, что могло стрелять, включая трофейное вооружение. Практически отсутствовало горячее питание – люди сутками держались на сухом пайке. Не хватало питьевой воды, что в жару переносилось особенно тяжело. Немцы огнем своей артиллерии не подпускали наших бойцов к Чиру. К тому же его узкое русло было забито трупами. Многочисленные раненые нуждались в квалифицированной медицинской помощи, а оказать ее не было никакой возможности. Созданный в конце июля приемный пункт раненых 783-го стрелкового полка, размещенный в здании школы, был разбомблен немецкой авиацией", — пишет ведущий научный сотрудник музея-заповедника "Сталинградская битва" Лев Ларин.
«Сибирская дивизия» понесла страшные потери. Буквально за неделю гитлеровцы уничтожили около пяти тысяч красноармейцев из ее состава. 8 августа немцам удалось взять бойцов в окружение. Командир Сажин дал команду об отходе на левый берег Дона. Дойти до него удалось далеко не всем: плотный огонь по нашим не останавливался буквально ни на минуту. 10 августа комдив Федор Федорович Сажин погиб. Из окружения, по разным оценкам, вышли от 500 до 700 человек. Многие попали в плен. Тех, кому этого удалось избежать, направили для дальнейшей службы в 244-ю стрелковую дивизию.
Вместо эпилога
27 сентября 1942 года 229-я стрелковая дивизия была направлена на переформирование. Фактически это означало, что второй состав прекратил существование. Несмотря на это, «Сибирская дивизия» внесла неоценимый вклад в Победу над фашизмом. Красноармейцами были уничтожены около трех тысяч захватчиков и десятки единиц техники. Ценой собственных жизней бойцам удалось сдержать боевой марш немцев к Сталинграду на бесценные 17 дней. Город получил дополнительное время на подготовку к одному из самых важных и страшных сражений Великой Отечественной войны.
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