Уровень воды в реке Ишим поднялся на 15 сантиметров в Ишиме (архивное фото
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
За последние сутки уровень воды в реке Ишим в одноименном городе поднялся на 15 сантиметров, достигнув отметки 733 см. При этом критическая отметка составляет 850 см, сообщает сервис паводок72.рф.
«Гидропост Ишим — Ишим. Уровень воды — 733 см, изменения за сутки +15 сантиметров», — зафиксировано на сайте мониторинга паводковой ситуации.
В областной столице уровень воды в реке Туре увеличился на шесть сантиметров, достигнув отметки 467 сантиметров. В других районах региона также отмечены колебания уровня воды:
- в Абатском (Ишим) — повышение на 3 см (756 см);
- в Ялуторовске (Тобол) — повышение на 3 см (513 см);
- в Викулово (Ишим) — снижение на 3 см (584 см);
- в Тобольске (Иртыш) — повышение на 4 см (601 см).
Уровень воды в реках Тюменской области
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