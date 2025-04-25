25 апреля 2025

В Тюменской области уровень воды в местной реке почти достиг критической отметки. Инфографика

Уровень воды в реке Ишим за сутки прибыл на 15 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды в реке Ишим поднялся на 15 сантиметров в Ишиме (архивное фото
Уровень воды в реке Ишим поднялся на 15 сантиметров в Ишиме (архивное фото Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

За последние сутки уровень воды в реке Ишим в одноименном городе поднялся на 15 сантиметров, достигнув отметки 733 см. При этом критическая отметка составляет 850 см, сообщает сервис паводок72.рф.

«Гидропост Ишим — Ишим. Уровень воды — 733 см, изменения за сутки +15 сантиметров», — зафиксировано на сайте мониторинга паводковой ситуации.

В областной столице уровень воды в реке Туре увеличился на шесть сантиметров, достигнув отметки 467 сантиметров. В других районах региона также отмечены колебания уровня воды:

  • в Абатском (Ишим) — повышение на 3 см (756 см);
  • в Ялуторовске (Тобол) — повышение на 3 см (513 см);
  • в Викулово (Ишим) — снижение на 3 см (584 см);
  • в Тобольске (Иртыш) — повышение на 4 см (601 см).
Уровень воды в реках Тюменской области
Уровень воды в реках Тюменской области
Фото:

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За последние сутки уровень воды в реке Ишим в одноименном городе поднялся на 15 сантиметров, достигнув отметки 733 см. При этом критическая отметка составляет 850 см, сообщает сервис паводок72.рф. «Гидропост Ишим — Ишим. Уровень воды — 733 см, изменения за сутки +15 сантиметров», — зафиксировано на сайте мониторинга паводковой ситуации. В областной столице уровень воды в реке Туре увеличился на шесть сантиметров, достигнув отметки 467 сантиметров. В других районах региона также отмечены колебания уровня воды:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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