26 апреля 2025
25 апреля 2025

На федеральной трассе в Тюменской области полностью перекрыто движение. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участок трассы перекрыт из-за ремонтных работ
Участок трассы перекрыт из-за ремонтных работ Фото:

На автодороге Тюмень — Омск на четыре часа полностью перекрыт для движения участок на 95-м километре. В telegram-канале «Уралуправтодор» сообщает, что ограничение связано с ремонтными работами на путепроводе.

Трасса перекрыта из-за ремонтных работ
Трасса перекрыта из-за ремонтных работ
Фото:

«На автодороге Р-402 километр 94+742 на путепроводе проводятся дорожные работы! Движение полностью с 00:00 27.04 до 04:00 27.04», — говорится в сообщении.

Уточняется, что объезд закрытого участка возможен через город Заводоуковск. Водителей просят планировать маршрут заранее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На автодороге Тюмень — Омск на четыре часа полностью перекрыт для движения участок на 95-м километре. В telegram-канале «Уралуправтодор» сообщает, что ограничение связано с ремонтными работами на путепроводе. «На автодороге Р-402 километр 94+742 на путепроводе проводятся дорожные работы! Движение полностью с 00:00 27.04 до 04:00 27.04», — говорится в сообщении. Уточняется, что объезд закрытого участка возможен через город Заводоуковск. Водителей просят планировать маршрут заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...