Участок трассы перекрыт из-за ремонтных работ
На автодороге Тюмень — Омск на четыре часа полностью перекрыт для движения участок на 95-м километре. В telegram-канале «Уралуправтодор» сообщает, что ограничение связано с ремонтными работами на путепроводе.
Трасса перекрыта из-за ремонтных работ
«На автодороге Р-402 километр 94+742 на путепроводе проводятся дорожные работы! Движение полностью с 00:00 27.04 до 04:00 27.04», — говорится в сообщении.
Уточняется, что объезд закрытого участка возможен через город Заводоуковск. Водителей просят планировать маршрут заранее.
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