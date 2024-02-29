29 февраля 2024

На трассе в ЯНАО в ДТП пострадал водитель пикапа. Фото

На автодороге «Коротчаево-Тазовский» «КаМАЗ» столкнулся с пикапом
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы выясняют подробности ДТП (фото из архива) Фото:

В ЯНАО на трассе «Коротчаево-Тазовский» «КаМАЗ» вылетел на встречную полосу и врезался в пикап. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.

«Водитель „КаМАЗа“ не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой», — рассказали в официальном telegram-канале УГИБДД РФ по ЯНАО «Госавтоинспекция Ямала». От удара оба автомобиля вылетели в кювет.

Водитель пикапа был госпитализирован в больницу. Дорожные инспекторы уточняют обстоятельства происшествия.

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В ЯНАО на трассе «Коротчаево-Тазовский» «КаМАЗ» вылетел на встречную полосу и врезался в пикап. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО. «Водитель „КаМАЗа“ не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой», — рассказали в официальном telegram-канале УГИБДД РФ по ЯНАО «Госавтоинспекция Ямала». От удара оба автомобиля вылетели в кювет. Водитель пикапа был госпитализирован в больницу. Дорожные инспекторы уточняют обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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