Инспекторы выясняют подробности ДТП (фото из архива)
В ЯНАО на трассе «Коротчаево-Тазовский» «КаМАЗ» вылетел на встречную полосу и врезался в пикап. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.
«Водитель „КаМАЗа“ не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой», — рассказали в официальном telegram-канале УГИБДД РФ по ЯНАО «Госавтоинспекция Ямала». От удара оба автомобиля вылетели в кювет.
Водитель пикапа был госпитализирован в больницу. Дорожные инспекторы уточняют обстоятельства происшествия.
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