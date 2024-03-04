Тюменка продавала вещи, которые выдаются нуждающимся, чтобы сделать себе зубы

Тюменка продавала вещи, которые взяла со склада для помощи многодетным семьям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменка продавала вещи, взятые со склада для помощи многодетным семьям, чтобы сделать себе зубы. Об этом рассказала руководитель организации «Радость» Елена Тенегина.

«Некоторые подопечные [организации помощи многодетным семьям] делают деньги на продаже вещей, отданных семьям как нуждающимся. <…> Женщину все же нашли. Она собирала деньги с продажи вещей, чтобы сделать себе зубы», — передает слова Тенегиной издание NEFT.

После этого тюменку исключили за неоднократное нарушение правил организации. Сообщается, что ранее она совершала попытку приобрести вещи уже после того, как ее лишили родительских прав.

Многодетная семья из Тюмени оформила льготу на бесплатную парковку, однако в феврале узнала, что ей начислены 16 штрафов. Дело в технической ошибке на сайте госуслуг, а также чиновниках, которые не перепроверили ее заявление.