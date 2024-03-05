В Тюмени лошадь повредила машины и погибла под колесами фуры

На Окружной дороге в Тюмени, в районе Воронинских горок, фура сбила лошадь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. До момента гибели животное успело повредить два легковых автомобиля.
«6 марта из загона сбежала лошадь. На пересечении улицы Воронинские горки и Окружной дороги животное повредило два легковых автомобиля, которые ехали на „зеленый“, а затем убежало. Пока инспекторы оформляли эти аварии стало известно, что лошадь попала под фуру и погибла», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Фура с номерами другого региона сбила животное на 15 километре Окружной дороги. Данное ДТП обошлось без последующего участия полицейских: водитель большегруза и хозяйка животного договорились сами, претензий друг к другу не имеют.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.