05 марта 2024

В Тюмени лошадь повредила машины и погибла под колесами фуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Загородный клуб "Белая Лошадь". Кадниково, лошадь, конь, конюшня, стойло
Животное сбежало из загона и выбежало на магистраль Фото:

На Окружной дороге в Тюмени, в районе Воронинских горок, фура сбила лошадь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. До момента гибели животное успело повредить два легковых автомобиля.

«6 марта из загона сбежала лошадь. На пересечении улицы Воронинские горки и Окружной дороги животное повредило два легковых автомобиля, которые ехали на „зеленый“, а затем убежало. Пока инспекторы оформляли эти аварии стало известно, что лошадь попала под фуру и погибла», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Фура с номерами другого региона сбила животное на 15 километре Окружной дороги. Данное ДТП обошлось без последующего участия полицейских: водитель большегруза и хозяйка животного договорились сами, претензий друг к другу не имеют.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Окружной дороге в Тюмени, в районе Воронинских горок, фура сбила лошадь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. До момента гибели животное успело повредить два легковых автомобиля. «6 марта из загона сбежала лошадь. На пересечении улицы Воронинские горки и Окружной дороги животное повредило два легковых автомобиля, которые ехали на „зеленый“, а затем убежало. Пока инспекторы оформляли эти аварии стало известно, что лошадь попала под фуру и погибла», — рассказали в пресс-службе ведомства. Фура с номерами другого региона сбила животное на 15 километре Окружной дороги. Данное ДТП обошлось без последующего участия полицейских: водитель большегруза и хозяйка животного договорились сами, претензий друг к другу не имеют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...