06 марта 2024

В Тюменской области сгорели двое мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
При пожаре в многоквартирном доме в Абатском погибли двое мужчин Фото:

В селе Абатское (Тюменская область) при ночном пожаре в квартире сгорели двое мужчин. Об этом сообщает МЧС по Тюменской области.

«Около двух часов ночи 7 марта 2024 года поступило сообщение о пожаре в одной из квартир двухэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Лермонтова в селе Абатское. В ходе тушения пожара в квартире были обнаружены тела двух погибших мужчин», — сообщили в ведомстве.

В МЧС также сообщили, что в доме отсутствовал пожарный извещатель. Он мог бы предотвратить трагедию. Основной версией возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.

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В селе Абатское (Тюменская область) при ночном пожаре в квартире сгорели двое мужчин. Об этом сообщает МЧС по Тюменской области. «Около двух часов ночи 7 марта 2024 года поступило сообщение о пожаре в одной из квартир двухэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Лермонтова в селе Абатское. В ходе тушения пожара в квартире были обнаружены тела двух погибших мужчин», — сообщили в ведомстве. В МЧС также сообщили, что в доме отсутствовал пожарный извещатель. Он мог бы предотвратить трагедию. Основной версией возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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