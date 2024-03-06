В Тюменской области сгорели двое мужчин

07 марта 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

При пожаре в многоквартирном доме в Абатском погибли двое мужчин Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Абатское (Тюменская область) при ночном пожаре в квартире сгорели двое мужчин. Об этом сообщает МЧС по Тюменской области. «Около двух часов ночи 7 марта 2024 года поступило сообщение о пожаре в одной из квартир двухэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Лермонтова в селе Абатское. В ходе тушения пожара в квартире были обнаружены тела двух погибших мужчин», — сообщили в ведомстве. В МЧС также сообщили, что в доме отсутствовал пожарный извещатель. Он мог бы предотвратить трагедию. Основной версией возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.

В селе Абатское (Тюменская область) при ночном пожаре в квартире сгорели двое мужчин. Об этом сообщает МЧС по Тюменской области. «Около двух часов ночи 7 марта 2024 года поступило сообщение о пожаре в одной из квартир двухэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Лермонтова в селе Абатское. В ходе тушения пожара в квартире были обнаружены тела двух погибших мужчин», — сообщили в ведомстве. В МЧС также сообщили, что в доме отсутствовал пожарный извещатель. Он мог бы предотвратить трагедию. Основной версией возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.