Орбан попросил Трампа сделать Америку вновь великой

09 марта 2024 в 06:17 Размер текста - 17 +

Орбан ждет возвращения Трампа в кресло президента США Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Сделать вновь Америку великой попросил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан экс-президента США Дональда Трампа. Предвыборный лозунг кандидата в президенты США он разместил у себя на странице в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), подписывая совместную фотографию. «Сделайте Америку вновь великой, господин президент!» — написал он на своей странице в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Фотография была сделана 8 марта во время встречи Виктора Орбана с Дональдом Трампом в поместье бывшего американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида. Кроме призыва возродить Америку, премьер-министр также добавил подпись «Миротворцы», намекая, что он отправился в США в поисках мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Именно с возвращением Трампа в кресло президента США связаны надежды Венгрии на нормализацию отношений Москвы и Киева. Венгрия последовательно пытается склонять все стороны с мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости не допустить столкновения России и НАТО.

Сделать вновь Америку великой попросил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан экс-президента США Дональда Трампа. Предвыборный лозунг кандидата в президенты США он разместил у себя на странице в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), подписывая совместную фотографию. «Сделайте Америку вновь великой, господин президент!» — написал он на своей странице в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Фотография была сделана 8 марта во время встречи Виктора Орбана с Дональдом Трампом в поместье бывшего американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида. Кроме призыва возродить Америку, премьер-министр также добавил подпись «Миротворцы», намекая, что он отправился в США в поисках мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Именно с возвращением Трампа в кресло президента США связаны надежды Венгрии на нормализацию отношений Москвы и Киева. Венгрия последовательно пытается склонять все стороны с мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости не допустить столкновения России и НАТО.