Сделать вновь Америку великой попросил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан экс-президента США Дональда Трампа. Предвыборный лозунг кандидата в президенты США он разместил у себя на странице в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), подписывая совместную фотографию.
«Сделайте Америку вновь великой, господин президент!» — написал он на своей странице в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Фотография была сделана 8 марта во время встречи Виктора Орбана с Дональдом Трампом в поместье бывшего американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Кроме призыва возродить Америку, премьер-министр также добавил подпись «Миротворцы», намекая, что он отправился в США в поисках мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Именно с возвращением Трампа в кресло президента США связаны надежды Венгрии на нормализацию отношений Москвы и Киева.
Венгрия последовательно пытается склонять все стороны с мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости не допустить столкновения России и НАТО.
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