08 марта 2024

Орбан попросил Трампа сделать Америку вновь великой

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Орбан ждет возвращения Трампа в кресло президента США Фото:

Сделать вновь Америку великой попросил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан экс-президента США Дональда Трампа. Предвыборный лозунг кандидата в президенты США он разместил у себя на странице в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), подписывая совместную фотографию.

«Сделайте Америку вновь великой, господин президент!» — написал он на своей странице в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Фотография была сделана 8 марта во время встречи Виктора Орбана с Дональдом Трампом в поместье бывшего американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Кроме призыва возродить Америку, премьер-министр также добавил подпись «Миротворцы», намекая, что он отправился в США в поисках мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Именно с возвращением Трампа в кресло президента США связаны надежды Венгрии на нормализацию отношений Москвы и Киева.

Венгрия последовательно пытается склонять все стороны с мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости не допустить столкновения России и НАТО.

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Сделать вновь Америку великой попросил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан экс-президента США Дональда Трампа. Предвыборный лозунг кандидата в президенты США он разместил у себя на странице в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), подписывая совместную фотографию. «Сделайте Америку вновь великой, господин президент!» — написал он на своей странице в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Фотография была сделана 8 марта во время встречи Виктора Орбана с Дональдом Трампом в поместье бывшего американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида. Кроме призыва возродить Америку, премьер-министр также добавил подпись «Миротворцы», намекая, что он отправился в США в поисках мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Именно с возвращением Трампа в кресло президента США связаны надежды Венгрии на нормализацию отношений Москвы и Киева. Венгрия последовательно пытается склонять все стороны с мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости не допустить столкновения России и НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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