08 марта 2024
07 марта 2024

Штурмовики ЦВО приступили к освоению курганских БМП-3 в зоне спецоперации. Видео

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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
После тренировок военнослужащие должны сдать экзамен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы штурмовых формирований Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ приступили к освоению БМП-3. Бронетехнику изготавливают в Кургане. По данным пресс-службы Минобороны России, учения проходят на одном из полигонов, расположенных в тылу зоны проведения спецоперации.

«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск „Центр“ осваивают современные БМП-3 на полигоне в тыловой зоне СВО», — написано на сайте военного министерства. По словам командира боевой машины пехоты с позывным Кумыс, военнослужащих обучают только те инструкторы, которые участвовали в реальных боях с начала конфликта на Украине.

Сначала курсантам объясняют, как правильно водить БМП, загружать боекомплект и организовать связь. Затем солдатам дают право самим управлять техникой и применять оружие, осваивается стрельба с закрытых огневых позиций и в движении. В конце военнослужащие сдают экзамен, где отрабатывают обязанности каждого из членов экипажа.

В самом начале марта российские военнослужащие показали, какую защиту используют на СВО для бронемашин, которые производит «Курганмашзавод». БМП-3 способны проезжать по минам, не получая повреждений, благодаря своей легкости. Конструкторы планировали сделать технику менее уязвимой к атакам беспилотников.

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Бойцы штурмовых формирований Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ приступили к освоению БМП-3. Бронетехнику изготавливают в Кургане. По данным пресс-службы Минобороны России, учения проходят на одном из полигонов, расположенных в тылу зоны проведения спецоперации. «Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск „Центр“ осваивают современные БМП-3 на полигоне в тыловой зоне СВО», — написано на сайте военного министерства. По словам командира боевой машины пехоты с позывным Кумыс, военнослужащих обучают только те инструкторы, которые участвовали в реальных боях с начала конфликта на Украине. Сначала курсантам объясняют, как правильно водить БМП, загружать боекомплект и организовать связь. Затем солдатам дают право самим управлять техникой и применять оружие, осваивается стрельба с закрытых огневых позиций и в движении. В конце военнослужащие сдают экзамен, где отрабатывают обязанности каждого из членов экипажа. В самом начале марта российские военнослужащие показали, какую защиту используют на СВО для бронемашин, которые производит «Курганмашзавод». БМП-3 способны проезжать по минам, не получая повреждений, благодаря своей легкости. Конструкторы планировали сделать технику менее уязвимой к атакам беспилотников.
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