Штурмовики ЦВО приступили к освоению курганских БМП-3 в зоне спецоперации. Видео

09 марта 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

После тренировок военнослужащие должны сдать экзамен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы штурмовых формирований Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ приступили к освоению БМП-3. Бронетехнику изготавливают в Кургане. По данным пресс-службы Минобороны России, учения проходят на одном из полигонов, расположенных в тылу зоны проведения спецоперации. «Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск „Центр“ осваивают современные БМП-3 на полигоне в тыловой зоне СВО», — написано на сайте военного министерства. По словам командира боевой машины пехоты с позывным Кумыс, военнослужащих обучают только те инструкторы, которые участвовали в реальных боях с начала конфликта на Украине. Сначала курсантам объясняют, как правильно водить БМП, загружать боекомплект и организовать связь. Затем солдатам дают право самим управлять техникой и применять оружие, осваивается стрельба с закрытых огневых позиций и в движении. В конце военнослужащие сдают экзамен, где отрабатывают обязанности каждого из членов экипажа. В самом начале марта российские военнослужащие показали, какую защиту используют на СВО для бронемашин, которые производит «Курганмашзавод». БМП-3 способны проезжать по минам, не получая повреждений, благодаря своей легкости. Конструкторы планировали сделать технику менее уязвимой к атакам беспилотников.

Бойцы штурмовых формирований Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ приступили к освоению БМП-3. Бронетехнику изготавливают в Кургане. По данным пресс-службы Минобороны России, учения проходят на одном из полигонов, расположенных в тылу зоны проведения спецоперации. «Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск „Центр“ осваивают современные БМП-3 на полигоне в тыловой зоне СВО», — написано на сайте военного министерства. По словам командира боевой машины пехоты с позывным Кумыс, военнослужащих обучают только те инструкторы, которые участвовали в реальных боях с начала конфликта на Украине. Сначала курсантам объясняют, как правильно водить БМП, загружать боекомплект и организовать связь. Затем солдатам дают право самим управлять техникой и применять оружие, осваивается стрельба с закрытых огневых позиций и в движении. В конце военнослужащие сдают экзамен, где отрабатывают обязанности каждого из членов экипажа. В самом начале марта российские военнослужащие показали, какую защиту используют на СВО для бронемашин, которые производит «Курганмашзавод». БМП-3 способны проезжать по минам, не получая повреждений, благодаря своей легкости. Конструкторы планировали сделать технику менее уязвимой к атакам беспилотников.