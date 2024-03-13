Челябинскому ребенку, отец которого сбежал в Казахстан, оформят положенные выплаты

Сбежавшего за границу отца челябинского ребенка признают безвестно отсутствующим

13 марта 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Отца ребенка предложили признать безвестно отсутствующим Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ребенку, отец которого сбежал в Казахстан и не платит алименты, оформят положенные выплаты после того, как отца признают безвестно отсутствующим. Такое решение приняла уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова в ходе приема граждан в Магнитогорске Челябинской области 13 марта. «Заместитель председателя общественной палаты города Магнитогорска предложила вариант решения проблемы — признать отца безвестно отсутствующим. Женщине будет оказана бесплатная юридическая помощь, мы поможем оформить документы для службы судебных приставов Казахстана, чтобы объявить мужчину в розыск. Через год, если отец не выйдет на связь, он будет признан безвестно отсутствующим, и мы сможем оформить ребенку положенные социальные выплаты», — сообщила Майорова в своем telegram-канале. Всего на прием к Майоровой в Магнитогорске обратилось восемь человек. Вопросы от жителей поступали разные, в том числе об установке подъемника в частном доме для ребенка-инвалида, о предоставлении путевок в санатории, о выплате пособий по уходу за ребенком-инвалидом и другие. По всем обращениям гражданам была предоставлена информация в полной мере. Вопросы заявителей были взяты в работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ребенку, отец которого сбежал в Казахстан и не платит алименты, оформят положенные выплаты после того, как отца признают безвестно отсутствующим. Такое решение приняла уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова в ходе приема граждан в Магнитогорске Челябинской области 13 марта. «Заместитель председателя общественной палаты города Магнитогорска предложила вариант решения проблемы — признать отца безвестно отсутствующим. Женщине будет оказана бесплатная юридическая помощь, мы поможем оформить документы для службы судебных приставов Казахстана, чтобы объявить мужчину в розыск. Через год, если отец не выйдет на связь, он будет признан безвестно отсутствующим, и мы сможем оформить ребенку положенные социальные выплаты», — сообщила Майорова в своем telegram-канале. Всего на прием к Майоровой в Магнитогорске обратилось восемь человек. Вопросы от жителей поступали разные, в том числе об установке подъемника в частном доме для ребенка-инвалида, о предоставлении путевок в санатории, о выплате пособий по уходу за ребенком-инвалидом и другие. По всем обращениям гражданам была предоставлена информация в полной мере. Вопросы заявителей были взяты в работу.