Челябинскому ребенку, отец которого сбежал в Казахстан, оформят положенные выплаты

Сбежавшего за границу отца челябинского ребенка признают безвестно отсутствующим
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , мама с ребенком, ребенок держит за руку маму, мама с ребенком на пешеходном переходе
Отца ребенка предложили признать безвестно отсутствующим Фото:

Ребенку, отец которого сбежал в Казахстан и не платит алименты, оформят положенные выплаты после того, как отца признают безвестно отсутствующим. Такое решение приняла уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова в ходе приема граждан в Магнитогорске Челябинской области 13 марта.

«Заместитель председателя общественной палаты города Магнитогорска предложила вариант решения проблемы — признать отца безвестно отсутствующим. Женщине будет оказана бесплатная юридическая помощь, мы поможем оформить документы для службы судебных приставов Казахстана, чтобы объявить мужчину в розыск. Через год, если отец не выйдет на связь, он будет признан безвестно отсутствующим, и мы сможем оформить ребенку положенные социальные выплаты», — сообщила Майорова в своем telegram-канале.

Всего на прием к Майоровой в Магнитогорске обратилось восемь человек. Вопросы от жителей поступали разные, в том числе об установке подъемника в частном доме для ребенка-инвалида, о предоставлении путевок в санатории, о выплате пособий по уходу за ребенком-инвалидом и другие. По всем обращениям гражданам была предоставлена информация в полной мере. Вопросы заявителей были взяты в работу.

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Ребенку, отец которого сбежал в Казахстан и не платит алименты, оформят положенные выплаты после того, как отца признают безвестно отсутствующим. Такое решение приняла уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова в ходе приема граждан в Магнитогорске Челябинской области 13 марта. «Заместитель председателя общественной палаты города Магнитогорска предложила вариант решения проблемы — признать отца безвестно отсутствующим. Женщине будет оказана бесплатная юридическая помощь, мы поможем оформить документы для службы судебных приставов Казахстана, чтобы объявить мужчину в розыск. Через год, если отец не выйдет на связь, он будет признан безвестно отсутствующим, и мы сможем оформить ребенку положенные социальные выплаты», — сообщила Майорова в своем telegram-канале. Всего на прием к Майоровой в Магнитогорске обратилось восемь человек. Вопросы от жителей поступали разные, в том числе об установке подъемника в частном доме для ребенка-инвалида, о предоставлении путевок в санатории, о выплате пособий по уходу за ребенком-инвалидом и другие. По всем обращениям гражданам была предоставлена информация в полной мере. Вопросы заявителей были взяты в работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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