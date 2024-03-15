Армения заинтересовалась лизингом тюменского оборудования

Тюменский бизнес примет участие в Leasing Expo 2024 в Ереване

Выставка, посвященная лизингу, пройдет в Ереване в первой половине апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU

Армения заинтересовалась сельскохозяйственными, нефтегазовыми и другими разработками из Тюменской области. Бизнесменов приглашают для переговоров и поиска партнеров на международную выставку Leasing Expo 2024, сообщает торгово-промышленная палата Тюменской области.

«Приглашаем принять участие в выставке в сфере лизинга „LEASING EXPO 2024“, проходящей в Армении. Выставка соберет под одной крышей крупные организации и более 100 брендов, среди которых компании Sino Armenia, Спецмаш, Zeppelin, Komatsu, Мотоблок и другие», — говорится в сообщении.

В палате URA.RU пояснили, что ассортимент выставки охватит все сферы, в которых применяется промышленное оборудование. Тюменская область может представить потенциальным партнерам сельскохозяйственную технику, разработки в области нефтесервиса и водоочистки, оборудование для металлообработки.

По данным торгово-промышленной палаты региона, список предприятий, которые отправятся на выставку, на данный момент еще составляется. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские строители активно ищут новых партнеров в Узбекистане.