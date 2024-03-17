В Тюменской области инвалид получил срок за хищение денег на протезах

Два жителя Омутинского района Тюменской области — инвалид и его сообщник, получили условные сроки за мошенничество со средствами, которые выдаются государством на покупку протезов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«Осуждены два жителя Омутинского района. Один из них разработал преступную схему и привлек в нее знакомого инвалида второй группы. Он оформил индивидуальную программу реабилитации, согласно которой, ему рекомендованы протез при вычленении бедра и обувь на него, а также ортопедическая обувь на сохраненную конечность. С заявлением о предоставлении этих средств он не обратился, а оформил фиктивные документы, по которым получил возмещение за якобы покупку протеза и обуви», — рассказали в прокуратуре.
Общая сумма незаконно полученных из бюджета средств составила более 500 тысяч рублей. За мошенничество двое 45-летних подсудимых получили условные сроки: год и год и два месяца. Нанесенный ущерб они возместили.
Ранее URA.RU писало, что по аналогичной схеме преступление совершили жители Нижнетавдинского района. Им приговор пока не вынесен.
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