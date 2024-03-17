В Тюменской области инвалид получил срок за хищение денег на протезах

18 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Мужчины смогли похитить более полумиллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Два жителя Омутинского района Тюменской области — инвалид и его сообщник, получили условные сроки за мошенничество со средствами, которые выдаются государством на покупку протезов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Осуждены два жителя Омутинского района. Один из них разработал преступную схему и привлек в нее знакомого инвалида второй группы. Он оформил индивидуальную программу реабилитации, согласно которой, ему рекомендованы протез при вычленении бедра и обувь на него, а также ортопедическая обувь на сохраненную конечность. С заявлением о предоставлении этих средств он не обратился, а оформил фиктивные документы, по которым получил возмещение за якобы покупку протеза и обуви», — рассказали в прокуратуре. Общая сумма незаконно полученных из бюджета средств составила более 500 тысяч рублей. За мошенничество двое 45-летних подсудимых получили условные сроки: год и год и два месяца. Нанесенный ущерб они возместили. Ранее URA.RU писало, что по аналогичной схеме преступление совершили жители Нижнетавдинского района. Им приговор пока не вынесен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два жителя Омутинского района Тюменской области — инвалид и его сообщник, получили условные сроки за мошенничество со средствами, которые выдаются государством на покупку протезов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Осуждены два жителя Омутинского района. Один из них разработал преступную схему и привлек в нее знакомого инвалида второй группы. Он оформил индивидуальную программу реабилитации, согласно которой, ему рекомендованы протез при вычленении бедра и обувь на него, а также ортопедическая обувь на сохраненную конечность. С заявлением о предоставлении этих средств он не обратился, а оформил фиктивные документы, по которым получил возмещение за якобы покупку протеза и обуви», — рассказали в прокуратуре. Общая сумма незаконно полученных из бюджета средств составила более 500 тысяч рублей. За мошенничество двое 45-летних подсудимых получили условные сроки: год и год и два месяца. Нанесенный ущерб они возместили. Ранее URA.RU писало, что по аналогичной схеме преступление совершили жители Нижнетавдинского района. Им приговор пока не вынесен.