В Салехарде мать двухлетнего ребенка обвиняет педиатра в халатности

Ребенку в Салехарде потребовалась экстренная операция из-за неверного диагноза
© Служба новостей «URA.RU»
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Детская поликлиника. Курган, ребенок, медосмотр, дети, детская поликлиника, педиатр
В окружной больнице Ямала врачам пришлось в срочном порядке оперировать малыша Фото:

В Салехарде (ЯНАО) врачам в срочном порядке пришлось оперировать двухлетнего ребенка из-за неверно поставленного диагноза. Мать мальчика сообщила в социальной сети «ВКонтакте», что педиатр не смог вовремя распознать болезнь.

«Мы вызвали врача детской поликлиники 2 января, нам назначили лечение, диагностировали грипп. Сыну не становилось легче, 4 января в приемном покое нам поставили предварительный диагноз краснуха, взяли анализы, положили в стационар. 13 января резко поднялась температура и были жалобы на уши. 16 января, только когда пошел гной из ушей, врачи направили его на компьютерную томографию. Там подтвердился острый мастоидит. Вызвав, наконец-то, в срочном порядке отоларинголога, нам сделали операцию», — написала Ирина Диденко в сообществе «Подслушано в Салехарде».

По словам женщины, врач-педиатр вовремя не вызвал отоларинголога, не приняв во внимание симптомы болезни. «Жалобы на уши врач не взяла во внимание, не вызвав врача-отоларинголога, осмотрела сама и назначила сдачу крови. В 20:00 мне позвонила врач из приемного покоя, сообщила, что у сына начинается сепсис. Мы снова поехали в стационар инфекционной больницы. Там сказали, что педиатра нет, ждите. Ребенок с подозрением на сепсис ждал, пока его примут. Я считаю, что действия врача были решающими: если бы она изначально поставила диагноз отит, мы бы избежали операции», — поделилась горожанка.

Представители окружной клинической больницы рассказали, что планируется проведение служебного расследования по факту оказания медицинской помощи ребенку. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что специалисты ведомства проводят проверку. «По результатам проверки и выявлении нарушений в оказании медпомощи обязательно примем меры по отношению к ответственным лицам», — говорится в сообщении.

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В Салехарде (ЯНАО) врачам в срочном порядке пришлось оперировать двухлетнего ребенка из-за неверно поставленного диагноза. Мать мальчика сообщила в социальной сети «ВКонтакте», что педиатр не смог вовремя распознать болезнь. «Мы вызвали врача детской поликлиники 2 января, нам назначили лечение, диагностировали грипп. Сыну не становилось легче, 4 января в приемном покое нам поставили предварительный диагноз краснуха, взяли анализы, положили в стационар. 13 января резко поднялась температура и были жалобы на уши. 16 января, только когда пошел гной из ушей, врачи направили его на компьютерную томографию. Там подтвердился острый мастоидит. Вызвав, наконец-то, в срочном порядке отоларинголога, нам сделали операцию», — написала Ирина Диденко в сообществе «Подслушано в Салехарде». По словам женщины, врач-педиатр вовремя не вызвал отоларинголога, не приняв во внимание симптомы болезни. «Жалобы на уши врач не взяла во внимание, не вызвав врача-отоларинголога, осмотрела сама и назначила сдачу крови. В 20:00 мне позвонила врач из приемного покоя, сообщила, что у сына начинается сепсис. Мы снова поехали в стационар инфекционной больницы. Там сказали, что педиатра нет, ждите. Ребенок с подозрением на сепсис ждал, пока его примут. Я считаю, что действия врача были решающими: если бы она изначально поставила диагноз отит, мы бы избежали операции», — поделилась горожанка. Представители окружной клинической больницы рассказали, что планируется проведение служебного расследования по факту оказания медицинской помощи ребенку. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что специалисты ведомства проводят проверку. «По результатам проверки и выявлении нарушений в оказании медпомощи обязательно примем меры по отношению к ответственным лицам», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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