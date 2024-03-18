18 марта 2024

Тюменская топ-чиновница получила представление прокуратуры из-за детей-сирот

В Тюменском районе выявили нарушения в жилье для детей-сирот
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету, налогам и финансам. Тюмень, прокурор, погоны прокурора, прокурорша
Прокуратура потребовала внимательнее следить за жильем, которое выдается сиротам Фото:

Глава Тюменского района Тюменской области Ольга Зимина получила представление прокуратуры из-за ненадлежащего контроля за жильем, которое предоставляется детям-сиротам. Об этом стало известно из документов, имеющихся в распоряжении редакции. Проблему в доме, где квартиру получила одна из сирот, удалось вскрыть после обращения девушки за помощью к депутату облдумы Ивану Вершинину.

«В связи с выявленными нарушениями в части ненадлежащего контроля за состоянием многоквартирного дома, в котором жилые помещения предоставлены гражданам из числа детей-сирот, прокуратурой внесено представление в адрес главы Тюменского муниципального района. Ситуация остается на контроле ведомства», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении URA.RU.

Проблемы с жильем для сирот обнаружили в доме по улице Спортивной в поселке Богандинском. Одна из получателей квартиры пожаловалась, что в доме постоянно шумит система отопления. С этой и другими жалобами тюменка обратилась к депутату облдумы Ивану Вершинину.

Во время прокурорской проверки информация от девушки подтвердилась. После этого управляющая компания направила претензию застройщику, который возводил дом. Его обязали отрегулировать систему отопления и исправить иные недостатки в рамках гарантийных обязательств.

URA.RU направило запрос в администрацию Тюменского района с просьбой прокомментировать работу по выданному представлению. Ответ ожидается.

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Глава Тюменского района Тюменской области Ольга Зимина получила представление прокуратуры из-за ненадлежащего контроля за жильем, которое предоставляется детям-сиротам. Об этом стало известно из документов, имеющихся в распоряжении редакции. Проблему в доме, где квартиру получила одна из сирот, удалось вскрыть после обращения девушки за помощью к депутату облдумы Ивану Вершинину. «В связи с выявленными нарушениями в части ненадлежащего контроля за состоянием многоквартирного дома, в котором жилые помещения предоставлены гражданам из числа детей-сирот, прокуратурой внесено представление в адрес главы Тюменского муниципального района. Ситуация остается на контроле ведомства», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении URA.RU. Проблемы с жильем для сирот обнаружили в доме по улице Спортивной в поселке Богандинском. Одна из получателей квартиры пожаловалась, что в доме постоянно шумит система отопления. С этой и другими жалобами тюменка обратилась к депутату облдумы Ивану Вершинину. Во время прокурорской проверки информация от девушки подтвердилась. После этого управляющая компания направила претензию застройщику, который возводил дом. Его обязали отрегулировать систему отопления и исправить иные недостатки в рамках гарантийных обязательств. URA.RU направило запрос в администрацию Тюменского района с просьбой прокомментировать работу по выданному представлению. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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