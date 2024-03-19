Собрание акционеров «НОВАТЭК» приняло решение о выплате дивидендов

Суммарные выплаты дивидендов «НОВАТЭК» составят 78,5 рубля на одну акцию

19 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Суммарные выплаты составят 78,59 рубля на одну обыкновенную акцию Фото: Александр Мамаев © URA.RU Собрание акционеров «НОВАТЭК» приняло решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года. Суммарные выплаты составят 78,59 рубля на одну обыкновенную акцию, включая промежуточные дивиденды, сообщают в компании. «Годовое общее собрание акционеров ПАО „НОВАТЭК“ приняло решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года. Суммарные дивидендные выплаты за 2023 год составят 78,59 рубля на одну обыкновенную акцию, включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия 2023 года, в размере 34,5 рубля на одну обыкновенную акцию», — сообщается в релизе источника. Утверждена также дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 26 марта 2024 года. Денежные средства будут выплачены не позднее второго мая 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон вместе с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым заложили капсулу времени в честь юбилея предприятия. В капсулу времени помещено послание, адресованное потомкам 2044 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Собрание акционеров «НОВАТЭК» приняло решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года. Суммарные выплаты составят 78,59 рубля на одну обыкновенную акцию, включая промежуточные дивиденды, сообщают в компании. «Годовое общее собрание акционеров ПАО „НОВАТЭК“ приняло решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года. Суммарные дивидендные выплаты за 2023 год составят 78,59 рубля на одну обыкновенную акцию, включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия 2023 года, в размере 34,5 рубля на одну обыкновенную акцию», — сообщается в релизе источника. Утверждена также дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 26 марта 2024 года. Денежные средства будут выплачены не позднее второго мая 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон вместе с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым заложили капсулу времени в честь юбилея предприятия. В капсулу времени помещено послание, адресованное потомкам 2044 года.