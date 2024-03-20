Тюменские власти «защитят» подтопляемые районы от талых вод

20 марта 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Подтопляемыми считаются районы, в которых проблематичен сток воды или отсутствуют ливневки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени вывозят снег с потенциально подтопляемых районов, все работы планируют завершить до 1 апреля. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства. 20 марта работы провели в районе ДОК, где скапливались ранее талые воды. «Планы-графики работы по вывозу снега с потенциально подтопляемых территорий мы определили заранее. В текущем году в Калининском округе 101 такой объект. На сегодняшний день подрядные организации провели необходимые работы на 80 территориях, с них вывезли около 60 000 кубических метров снега», — приводит городской департамент слова заместителя директора МКУ «Служба заказчика по благоустройству Калининского округа» Николая Зыкова. Подтопляемыми считаются районы, в которых проблематичен сток воды или отсутствуют ливневки. Именно эти территории очищают от снега и наледи водопропускные канав, дороги и тротуары. Ранее власти также начали готовиться к паводку. Планируют проверить готовность водозащитных дамб. Также определили пункты временного размещения при угрозе затопления, которые вмещают более 11 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени вывозят снег с потенциально подтопляемых районов, все работы планируют завершить до 1 апреля. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства. 20 марта работы провели в районе ДОК, где скапливались ранее талые воды. «Планы-графики работы по вывозу снега с потенциально подтопляемых территорий мы определили заранее. В текущем году в Калининском округе 101 такой объект. На сегодняшний день подрядные организации провели необходимые работы на 80 территориях, с них вывезли около 60 000 кубических метров снега», — приводит городской департамент слова заместителя директора МКУ «Служба заказчика по благоустройству Калининского округа» Николая Зыкова. Подтопляемыми считаются районы, в которых проблематичен сток воды или отсутствуют ливневки. Именно эти территории очищают от снега и наледи водопропускные канав, дороги и тротуары. Ранее власти также начали готовиться к паводку. Планируют проверить готовность водозащитных дамб. Также определили пункты временного размещения при угрозе затопления, которые вмещают более 11 тысяч человек.