Тюменские власти «защитят» подтопляемые районы от талых вод

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Снег во дворах. Тюмень, сугроб, куча снега, снег во дворе, автомобили, парковка
Подтопляемыми считаются районы, в которых проблематичен сток воды или отсутствуют ливневки Фото:

В Тюмени вывозят снег с потенциально подтопляемых районов, все работы планируют завершить до 1 апреля. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства. 20 марта работы провели в районе ДОК, где скапливались ранее талые воды.

«Планы-графики работы по вывозу снега с потенциально подтопляемых территорий мы определили заранее. В текущем году в Калининском округе 101 такой объект. На сегодняшний день подрядные организации провели необходимые работы на 80 территориях, с них вывезли около 60 000 кубических метров снега», — приводит городской департамент слова заместителя директора МКУ «Служба заказчика по благоустройству Калининского округа» Николая Зыкова.

Подтопляемыми считаются районы, в которых проблематичен сток воды или отсутствуют ливневки. Именно эти территории очищают от снега и наледи водопропускные канав, дороги и тротуары.

Ранее власти также начали готовиться к паводку. Планируют проверить готовность водозащитных дамб. Также определили пункты временного размещения при угрозе затопления, которые вмещают более 11 тысяч человек.

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В Тюмени вывозят снег с потенциально подтопляемых районов, все работы планируют завершить до 1 апреля. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства. 20 марта работы провели в районе ДОК, где скапливались ранее талые воды. «Планы-графики работы по вывозу снега с потенциально подтопляемых территорий мы определили заранее. В текущем году в Калининском округе 101 такой объект. На сегодняшний день подрядные организации провели необходимые работы на 80 территориях, с них вывезли около 60 000 кубических метров снега», — приводит городской департамент слова заместителя директора МКУ «Служба заказчика по благоустройству Калининского округа» Николая Зыкова. Подтопляемыми считаются районы, в которых проблематичен сток воды или отсутствуют ливневки. Именно эти территории очищают от снега и наледи водопропускные канав, дороги и тротуары. Ранее власти также начали готовиться к паводку. Планируют проверить готовность водозащитных дамб. Также определили пункты временного размещения при угрозе затопления, которые вмещают более 11 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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