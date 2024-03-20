Тюменские власти «защитят» подтопляемые районы от талых вод

В Тюмени вывозят снег с потенциально подтопляемых районов, все работы планируют завершить до 1 апреля. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства. 20 марта работы провели в районе ДОК, где скапливались ранее талые воды.
«Планы-графики работы по вывозу снега с потенциально подтопляемых территорий мы определили заранее. В текущем году в Калининском округе 101 такой объект. На сегодняшний день подрядные организации провели необходимые работы на 80 территориях, с них вывезли около 60 000 кубических метров снега», — приводит городской департамент слова заместителя директора МКУ «Служба заказчика по благоустройству Калининского округа» Николая Зыкова.
Подтопляемыми считаются районы, в которых проблематичен сток воды или отсутствуют ливневки. Именно эти территории очищают от снега и наледи водопропускные канав, дороги и тротуары.
Ранее власти также начали готовиться к паводку. Планируют проверить готовность водозащитных дамб. Также определили пункты временного размещения при угрозе затопления, которые вмещают более 11 тысяч человек.
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