В Тюмени продали здание инфекционной больницы

Здание бывшей инфекционной больницы выставили на продажу осенью 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени за 140,7 миллионов рублей продали трехэтажное здание бывшей инфекционной больницы, расположенное на улице Ленина. Об этом сообщает telegram-канал регионального департамента имущественных отношений.

«Мы успешно провели торги по продаже трехэтажного здания в самом центре Тюмени — на Ленина, 69. Объект был продан с первого раза! Торги состоялись час назад. Заявки подали два инвестора», — указано в сообщении департамента имущественных отношений Тюменской области.

Там добавили, что победителем стала компания «Сиб-Энерго». На официальном сайте ресурса ГИС — торги указано, что итоговая стоимость лота составила 140,7 миллионов рублей. Следующий этап — заключение договора с инвестором и перечисление средств за объект.