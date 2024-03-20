В Тюмени продали здание инфекционной больницы

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Клипарт. Магнитогорск, каталка, больничный коридор, больница
Здание бывшей инфекционной больницы выставили на продажу осенью 2023 года Фото:

В Тюмени за 140,7 миллионов рублей продали трехэтажное здание бывшей инфекционной больницы, расположенное на улице Ленина. Об этом сообщает telegram-канал регионального департамента имущественных отношений.

«Мы успешно провели торги по продаже трехэтажного здания в самом центре Тюмени — на Ленина, 69. Объект был продан с первого раза! Торги состоялись час назад. Заявки подали два инвестора», — указано в сообщении департамента имущественных отношений Тюменской области.

Там добавили, что победителем стала компания «Сиб-Энерго». На официальном сайте ресурса ГИС — торги указано, что итоговая стоимость лота составила 140,7 миллионов рублей. Следующий этап — заключение договора с инвестором и перечисление средств за объект.

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В Тюмени за 140,7 миллионов рублей продали трехэтажное здание бывшей инфекционной больницы, расположенное на улице Ленина. Об этом сообщает telegram-канал регионального департамента имущественных отношений. «Мы успешно провели торги по продаже трехэтажного здания в самом центре Тюмени — на Ленина, 69. Объект был продан с первого раза! Торги состоялись час назад. Заявки подали два инвестора», — указано в сообщении департамента имущественных отношений Тюменской области. Там добавили, что победителем стала компания «Сиб-Энерго». На официальном сайте ресурса ГИС — торги указано, что итоговая стоимость лота составила 140,7 миллионов рублей. Следующий этап — заключение договора с инвестором и перечисление средств за объект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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