Тюменские актеры споют рэп на стихи футуристов в декорациях Казимира Малевича

Премьера хип-хоп оперы «Футуристы» состоится в Тюмени 24 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация выставочного плана в музее ИЗО. Екатеринбург, малевич казимир
Для погружения в атмосферу в хип-хоп опере «Футуристы» будут задействованы декорации художника-авангардиста Казимира Малевича Фото:

В Тюмени впервые пройдет хип-хоп опера «Футуристы». Как рассказали URA.RU соавторы постановки, в спектакле будут использованы декорации художника — авангардиста Казимира Малевича.

«Мы своей хип-хоп оперой хотим рассказать о том, что поэты — футуристы начла прошлого века — это такие же смельчаки и бунтари, как и рэперы современности. Идея возникла сама собой, так как молодежи сейчас нужны больше современные истории, чем концерты классических произведений. Для погружения в атмосферу того времени в хип-хоп опере „Футуристы“ будут задействованы декорации Казимира Малевича», — рассказала URA.RU заместитель директора центра культуры и творчества «Тюмень» Наталья Аншакова.

Сюжет хип-хоп оперы «Футуристы» строится на рассказе поэта о себе, но постепенно моновыступления превращаются в рэп-баттл. Музыка для спектакля написала московским композитором Сергеем Семушиным, исполнит ее Тюменский духовой оркестр. В качестве текстов к хип-хоп песням будут использованы стихи поэтов — футуристов. Премьера музыкального спектакля состоится 24 апреля.

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В Тюмени впервые пройдет хип-хоп опера «Футуристы». Как рассказали URA.RU соавторы постановки, в спектакле будут использованы декорации художника — авангардиста Казимира Малевича. «Мы своей хип-хоп оперой хотим рассказать о том, что поэты — футуристы начла прошлого века — это такие же смельчаки и бунтари, как и рэперы современности. Идея возникла сама собой, так как молодежи сейчас нужны больше современные истории, чем концерты классических произведений. Для погружения в атмосферу того времени в хип-хоп опере „Футуристы“ будут задействованы декорации Казимира Малевича», — рассказала URA.RU заместитель директора центра культуры и творчества «Тюмень» Наталья Аншакова. Сюжет хип-хоп оперы «Футуристы» строится на рассказе поэта о себе, но постепенно моновыступления превращаются в рэп-баттл. Музыка для спектакля написала московским композитором Сергеем Семушиным, исполнит ее Тюменский духовой оркестр. В качестве текстов к хип-хоп песням будут использованы стихи поэтов — футуристов. Премьера музыкального спектакля состоится 24 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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