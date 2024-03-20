Тюменские актеры споют рэп на стихи футуристов в декорациях Казимира Малевича

Премьера хип-хоп оперы «Футуристы» состоится в Тюмени 24 апреля

20 марта 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Для погружения в атмосферу в хип-хоп опере «Футуристы» будут задействованы декорации художника-авангардиста Казимира Малевича Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени впервые пройдет хип-хоп опера «Футуристы». Как рассказали URA.RU соавторы постановки, в спектакле будут использованы декорации художника — авангардиста Казимира Малевича. «Мы своей хип-хоп оперой хотим рассказать о том, что поэты — футуристы начла прошлого века — это такие же смельчаки и бунтари, как и рэперы современности. Идея возникла сама собой, так как молодежи сейчас нужны больше современные истории, чем концерты классических произведений. Для погружения в атмосферу того времени в хип-хоп опере „Футуристы“ будут задействованы декорации Казимира Малевича», — рассказала URA.RU заместитель директора центра культуры и творчества «Тюмень» Наталья Аншакова. Сюжет хип-хоп оперы «Футуристы» строится на рассказе поэта о себе, но постепенно моновыступления превращаются в рэп-баттл. Музыка для спектакля написала московским композитором Сергеем Семушиным, исполнит ее Тюменский духовой оркестр. В качестве текстов к хип-хоп песням будут использованы стихи поэтов — футуристов. Премьера музыкального спектакля состоится 24 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени впервые пройдет хип-хоп опера «Футуристы». Как рассказали URA.RU соавторы постановки, в спектакле будут использованы декорации художника — авангардиста Казимира Малевича. «Мы своей хип-хоп оперой хотим рассказать о том, что поэты — футуристы начла прошлого века — это такие же смельчаки и бунтари, как и рэперы современности. Идея возникла сама собой, так как молодежи сейчас нужны больше современные истории, чем концерты классических произведений. Для погружения в атмосферу того времени в хип-хоп опере „Футуристы“ будут задействованы декорации Казимира Малевича», — рассказала URA.RU заместитель директора центра культуры и творчества «Тюмень» Наталья Аншакова. Сюжет хип-хоп оперы «Футуристы» строится на рассказе поэта о себе, но постепенно моновыступления превращаются в рэп-баттл. Музыка для спектакля написала московским композитором Сергеем Семушиным, исполнит ее Тюменский духовой оркестр. В качестве текстов к хип-хоп песням будут использованы стихи поэтов — футуристов. Премьера музыкального спектакля состоится 24 апреля.