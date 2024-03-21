Застройщики Тюмени поднимают цены на жилье, которое только начали строить

22 марта 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

По мнению застройщиков, разницу частично «съело» введение счетов эскроу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени начали расти цены на квартиры в домах, которые находятся на нулевом цикле строительства. Жилье «на котловане» медленно приближается по стоимости к квартирам на стадии ввода в эксплуатацию, сообщил URA.RU на правах анонимности собственный источник в строительном бизнесе Тюменской области. «Процесс пока медленный, но есть опасение, что маркетологи в какой-то момент решат, что нет смысла делать дисконты на стадии котлована или фундамента. С учетом, что на новостройки спрос и без того низкий, есть страх растерять остатки клиентуры», — поделился с URA.RU собеседник. Сами застройщики поясняют, что эта тенденция пока не выражена в Тюмени ярко. Однако, корректировка цены на нулевом цикле строительства действительно присутствует, сообщил URA.RU финансовый директор группы компаний «Меридиан» Александр Паточкин. «Это связано с переходом на эскроу. Раньше дольщик нес больше рисков, и застройщик стремился привлечь достаточные суммы на свои счета, поэтому цены были ниже. Сейчас рисков для дольщика нет, и дополнительный дисконт больше не нужен», — пояснил он в беседе с URA.RU. Также он отметил, что цены на старте строительства и на этапе сдачи дома никогда не будут идентичны. Разницу в цене Паточкин назвал логичной системой ценообразования и предположил, что она всегда будет составлять 10-15%. Ранее URA.RU рассказало, в каких районах Тюмени продают самые дешевые вторичные квартиры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени начали расти цены на квартиры в домах, которые находятся на нулевом цикле строительства. Жилье «на котловане» медленно приближается по стоимости к квартирам на стадии ввода в эксплуатацию, сообщил URA.RU на правах анонимности собственный источник в строительном бизнесе Тюменской области. «Процесс пока медленный, но есть опасение, что маркетологи в какой-то момент решат, что нет смысла делать дисконты на стадии котлована или фундамента. С учетом, что на новостройки спрос и без того низкий, есть страх растерять остатки клиентуры», — поделился с URA.RU собеседник. Сами застройщики поясняют, что эта тенденция пока не выражена в Тюмени ярко. Однако, корректировка цены на нулевом цикле строительства действительно присутствует, сообщил URA.RU финансовый директор группы компаний «Меридиан» Александр Паточкин. «Это связано с переходом на эскроу. Раньше дольщик нес больше рисков, и застройщик стремился привлечь достаточные суммы на свои счета, поэтому цены были ниже. Сейчас рисков для дольщика нет, и дополнительный дисконт больше не нужен», — пояснил он в беседе с URA.RU. Также он отметил, что цены на старте строительства и на этапе сдачи дома никогда не будут идентичны. Разницу в цене Паточкин назвал логичной системой ценообразования и предположил, что она всегда будет составлять 10-15%. Ранее URA.RU рассказало, в каких районах Тюмени продают самые дешевые вторичные квартиры.