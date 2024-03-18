18 марта 2024

ХК «Зауралье» попытается взять реванш у «Нефтяника» за три последние поражения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккей. Курган, зауралье, хоккей
ХК «Зауралье» попытается взять реванш у «Нефтяника» за три поражения подряд Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганский ХК «Зауралье» поборется дома с «Нефтяником» из Татарстана за спасение от вылета из четвертьфинала Кубка Петрова. Команда из Альметьевска ведет 3:1 в серии плей-офф ВХЛ. Пятый матч между командами состоится 20 марта в Ледовом дворце, сообщает пресс-служба клуба.

«Матч №5. „Зауралье“ (Курган) — „Нефтяник“ (Альметьевск). Время начала игры: 20 марта, 18:30», — указано на сайте клуба. В серии до четырех побед курганская команда лишила себя права на ошибку. Коллектив главного тренера Михаила Звягина в этом матче устроит только победа.

В первом матче серии ХК «Зауралье» одержал волевую победу над «Нефтяником» со счетом 2:1. В составе курганцев дублем отметился Сергей Голоднюк. Последующие три игры хоккеисты «Зауралья» уступили. Во втором домашнем матче четвертьфинала Кубка Петрова курганская команда уступила альметьевцам со счетом 1:4. Единственный гол у хозяев забил Тимур Закиров.

Также неудачными выдались выездные матчи. Сначала проиграли «Нефтянику» в тяжелейшем матче, в котором по ходу игры смогли отыграться с 3:0 и выйти вперед. Однако татарские хоккеисты сумели переломить ход матча, сравняли и перевели игру в овертайм, где и забили победную шайбу. За курганский коллектив в том противостоянии отличились Алексей Богданов, Роман Чемерикин, Камиль Шиафотдинов и Сергей Голоднюк. В четвертом матче «Нефтяник» упрочил свое преимущество в серии до трех матчей, благодаря разгромной победе над курганскими хоккеистами. На шесть забитых голов «Зауралье» смогли ответить только двумя шайбами Сергея Голоднюка и Григория Глебова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский ХК «Зауралье» поборется дома с «Нефтяником» из Татарстана за спасение от вылета из четвертьфинала Кубка Петрова. Команда из Альметьевска ведет 3:1 в серии плей-офф ВХЛ. Пятый матч между командами состоится 20 марта в Ледовом дворце, сообщает пресс-служба клуба. «Матч №5. „Зауралье“ (Курган) — „Нефтяник“ (Альметьевск). Время начала игры: 20 марта, 18:30», — указано на сайте клуба. В серии до четырех побед курганская команда лишила себя права на ошибку. Коллектив главного тренера Михаила Звягина в этом матче устроит только победа. В первом матче серии ХК «Зауралье» одержал волевую победу над «Нефтяником» со счетом 2:1. В составе курганцев дублем отметился Сергей Голоднюк. Последующие три игры хоккеисты «Зауралья» уступили. Во втором домашнем матче четвертьфинала Кубка Петрова курганская команда уступила альметьевцам со счетом 1:4. Единственный гол у хозяев забил Тимур Закиров. Также неудачными выдались выездные матчи. Сначала проиграли «Нефтянику» в тяжелейшем матче, в котором по ходу игры смогли отыграться с 3:0 и выйти вперед. Однако татарские хоккеисты сумели переломить ход матча, сравняли и перевели игру в овертайм, где и забили победную шайбу. За курганский коллектив в том противостоянии отличились Алексей Богданов, Роман Чемерикин, Камиль Шиафотдинов и Сергей Голоднюк. В четвертом матче «Нефтяник» упрочил свое преимущество в серии до трех матчей, благодаря разгромной победе над курганскими хоккеистами. На шесть забитых голов «Зауралье» смогли ответить только двумя шайбами Сергея Голоднюка и Григория Глебова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...