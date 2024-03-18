ХК «Зауралье» попытается взять реванш у «Нефтяника» за три последние поражения

19 марта 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

ХК «Зауралье» попытается взять реванш у «Нефтяника» за три поражения подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Курганский ХК «Зауралье» поборется дома с «Нефтяником» из Татарстана за спасение от вылета из четвертьфинала Кубка Петрова. Команда из Альметьевска ведет 3:1 в серии плей-офф ВХЛ. Пятый матч между командами состоится 20 марта в Ледовом дворце, сообщает пресс-служба клуба. «Матч №5. „Зауралье“ (Курган) — „Нефтяник“ (Альметьевск). Время начала игры: 20 марта, 18:30», — указано на сайте клуба. В серии до четырех побед курганская команда лишила себя права на ошибку. Коллектив главного тренера Михаила Звягина в этом матче устроит только победа. В первом матче серии ХК «Зауралье» одержал волевую победу над «Нефтяником» со счетом 2:1. В составе курганцев дублем отметился Сергей Голоднюк. Последующие три игры хоккеисты «Зауралья» уступили. Во втором домашнем матче четвертьфинала Кубка Петрова курганская команда уступила альметьевцам со счетом 1:4. Единственный гол у хозяев забил Тимур Закиров. Также неудачными выдались выездные матчи. Сначала проиграли «Нефтянику» в тяжелейшем матче, в котором по ходу игры смогли отыграться с 3:0 и выйти вперед. Однако татарские хоккеисты сумели переломить ход матча, сравняли и перевели игру в овертайм, где и забили победную шайбу. За курганский коллектив в том противостоянии отличились Алексей Богданов, Роман Чемерикин, Камиль Шиафотдинов и Сергей Голоднюк. В четвертом матче «Нефтяник» упрочил свое преимущество в серии до трех матчей, благодаря разгромной победе над курганскими хоккеистами. На шесть забитых голов «Зауралье» смогли ответить только двумя шайбами Сергея Голоднюка и Григория Глебова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский ХК «Зауралье» поборется дома с «Нефтяником» из Татарстана за спасение от вылета из четвертьфинала Кубка Петрова. Команда из Альметьевска ведет 3:1 в серии плей-офф ВХЛ. Пятый матч между командами состоится 20 марта в Ледовом дворце, сообщает пресс-служба клуба. «Матч №5. „Зауралье“ (Курган) — „Нефтяник“ (Альметьевск). Время начала игры: 20 марта, 18:30», — указано на сайте клуба. В серии до четырех побед курганская команда лишила себя права на ошибку. Коллектив главного тренера Михаила Звягина в этом матче устроит только победа. В первом матче серии ХК «Зауралье» одержал волевую победу над «Нефтяником» со счетом 2:1. В составе курганцев дублем отметился Сергей Голоднюк. Последующие три игры хоккеисты «Зауралья» уступили. Во втором домашнем матче четвертьфинала Кубка Петрова курганская команда уступила альметьевцам со счетом 1:4. Единственный гол у хозяев забил Тимур Закиров. Также неудачными выдались выездные матчи. Сначала проиграли «Нефтянику» в тяжелейшем матче, в котором по ходу игры смогли отыграться с 3:0 и выйти вперед. Однако татарские хоккеисты сумели переломить ход матча, сравняли и перевели игру в овертайм, где и забили победную шайбу. За курганский коллектив в том противостоянии отличились Алексей Богданов, Роман Чемерикин, Камиль Шиафотдинов и Сергей Голоднюк. В четвертом матче «Нефтяник» упрочил свое преимущество в серии до трех матчей, благодаря разгромной победе над курганскими хоккеистами. На шесть забитых голов «Зауралье» смогли ответить только двумя шайбами Сергея Голоднюка и Григория Глебова.