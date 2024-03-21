Тюменские власти изымают землю и дома для КРТ

22 марта 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Под изъятие попадают дома на Новопортовской и Невской (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени изымают участки для комплексного развития территорий (КРТ) на улицах Невской и Новопортовской. Документы об этом опубликованы на сайте администрации города. «Распоряжением администрации города Тюмени в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января города Тюмени принято решение об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Невская, 112 в Тюмени для муниципальных нужд», — указано в документе. Также под изъятие попадает дом на улице Новопортовской, там также пройдет реновация. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в рамках КРТ за торговым центром «Колумб» снесут дома на улице Горпищекомбинатовской. На месте зданий могут построить школу, детский сад, многоэтажки или магазины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени изымают участки для комплексного развития территорий (КРТ) на улицах Невской и Новопортовской. Документы об этом опубликованы на сайте администрации города. «Распоряжением администрации города Тюмени в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января города Тюмени принято решение об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Невская, 112 в Тюмени для муниципальных нужд», — указано в документе. Также под изъятие попадает дом на улице Новопортовской, там также пройдет реновация. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в рамках КРТ за торговым центром «Колумб» снесут дома на улице Горпищекомбинатовской. На месте зданий могут построить школу, детский сад, многоэтажки или магазины.