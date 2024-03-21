21 марта 2024

Тюменские власти изымают землю и дома для КРТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома, недвижимость. Тюмень, жилой дом, недвижимость, жилье
Под изъятие попадают дома на Новопортовской и Невской (архивное фото) Фото:

В Тюмени изымают участки для комплексного развития территорий (КРТ) на улицах Невской и Новопортовской. Документы об этом опубликованы на сайте администрации города.

«Распоряжением администрации города Тюмени в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января города Тюмени принято решение об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Невская, 112 в Тюмени для муниципальных нужд», — указано в документе. Также под изъятие попадает дом на улице Новопортовской, там также пройдет реновация.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в рамках КРТ за торговым центром «Колумб» снесут дома на улице Горпищекомбинатовской. На месте зданий могут построить школу, детский сад, многоэтажки или магазины.

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В Тюмени изымают участки для комплексного развития территорий (КРТ) на улицах Невской и Новопортовской. Документы об этом опубликованы на сайте администрации города. «Распоряжением администрации города Тюмени в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января города Тюмени принято решение об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Невская, 112 в Тюмени для муниципальных нужд», — указано в документе. Также под изъятие попадает дом на улице Новопортовской, там также пройдет реновация. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в рамках КРТ за торговым центром «Колумб» снесут дома на улице Горпищекомбинатовской. На месте зданий могут построить школу, детский сад, многоэтажки или магазины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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