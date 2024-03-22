Спикер гордумы Кургана выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

23 марта 2024 в 09:33 Размер текста - 17 +

Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров высказал соболезнования семьям погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом спикер думы сообщил в своем telegram-канале. «В „Крокус Сити Холле“ в Москве 22 марта произошла ужасная трагедия. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал в посте Прозоров. Прозоров подчеркнул, что в ходе теракта погибли люди и есть раненые. Он добавил, что Курган скорбит вместе со всей страной. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры безопасности после теракта в «Крокусе». В регионе уже отменили массовое мероприятие, а станция переливания крови предлагает курганцам стать донорами для пострадавших. Вся информация о теракте — в онлайн-трансляции URA.RU.