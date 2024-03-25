В тюменских учреждениях культуры станет больше охраны

После «Крокуса» в Тюменской области усилят охрану культурных мероприятий
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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, берцы, полиция, суд, охрана
Охранников на массовых мероприятиях станет больше Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Тюменской области станет меньше массовых культурных мероприятий, а охраняться они будут большим количеством сотрудников. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.

«В Тюменской области минимизируют количество массовых культурных мероприятий, меры безопасности усилены. Охраны при массовом пребывании людей в учреждениях культуры будет больше», — сообщает инфоцентр со ссылкой на слова директора департамента культуры региона Елены Майер.

Она также рассказал, что с персоналом учреждений проводится дополнительная работа. Сотрудников проверяют на знание правил поведения и действий в случае возникновения угрозы террористического акта.

Подобные меры принимаются в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холл», произошедшим 22 марта. В результате действий террористов погибли 137 человек, почти две сотни граждан пострадали.

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В Тюменской области станет меньше массовых культурных мероприятий, а охраняться они будут большим количеством сотрудников. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. «В Тюменской области минимизируют количество массовых культурных мероприятий, меры безопасности усилены. Охраны при массовом пребывании людей в учреждениях культуры будет больше», — сообщает инфоцентр со ссылкой на слова директора департамента культуры региона Елены Майер. Она также рассказал, что с персоналом учреждений проводится дополнительная работа. Сотрудников проверяют на знание правил поведения и действий в случае возникновения угрозы террористического акта. Подобные меры принимаются в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холл», произошедшим 22 марта. В результате действий террористов погибли 137 человек, почти две сотни граждан пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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