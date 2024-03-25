В тюменских учреждениях культуры станет больше охраны

После «Крокуса» в Тюменской области усилят охрану культурных мероприятий

Охранников на массовых мероприятиях станет больше Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Тюменской области станет меньше массовых культурных мероприятий, а охраняться они будут большим количеством сотрудников. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.

«В Тюменской области минимизируют количество массовых культурных мероприятий, меры безопасности усилены. Охраны при массовом пребывании людей в учреждениях культуры будет больше», — сообщает инфоцентр со ссылкой на слова директора департамента культуры региона Елены Майер.

Она также рассказал, что с персоналом учреждений проводится дополнительная работа. Сотрудников проверяют на знание правил поведения и действий в случае возникновения угрозы террористического акта.

Подобные меры принимаются в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холл», произошедшим 22 марта. В результате действий террористов погибли 137 человек, почти две сотни граждан пострадали.