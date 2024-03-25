25 марта 2024

Тюменские подростки придумали, как обманывать крупные магазины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь, весна. Москва, школьник, подросток, рюкзак, велосипед, bmx
Подростки орудуют в магазинах спортивной одежды Фото:

Подростки из Тюмени придумали схему, при которой могут обманывать крупные магазины, возвращая ранее приобретенные покупки и получая за них кэшбэк. Об этом URA.RU рассказали в одном из магазинов, где и был раскрыт план.

«У банков есть кэшбэк на ряд товаров. В нашем магазине он действует на весь ассортимент. Подростки стали скупать практически не глядя одежду и обувь, которые даже не примеряли. Им на карту падал кэшбэк, а затем они приносили товар обратно и просили оформить возврат средств уже на другую карту», — рассказали собеседники агентства.

По словам сотрудников магазина, некоторые злоумышленники возвращались за покупками несколько раз. В основном это делали подростки. Там также отметили, что продавцам разрешили на свое усмотрение отказывать подозрительным покупателям в покупке или ограничить продажу товаров в одни руки.

По заключению юристов, действия подростков могут быть квалифицированы как мошенничество. На адрес банка отправлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подростки из Тюмени придумали схему, при которой могут обманывать крупные магазины, возвращая ранее приобретенные покупки и получая за них кэшбэк. Об этом URA.RU рассказали в одном из магазинов, где и был раскрыт план. «У банков есть кэшбэк на ряд товаров. В нашем магазине он действует на весь ассортимент. Подростки стали скупать практически не глядя одежду и обувь, которые даже не примеряли. Им на карту падал кэшбэк, а затем они приносили товар обратно и просили оформить возврат средств уже на другую карту», — рассказали собеседники агентства. По словам сотрудников магазина, некоторые злоумышленники возвращались за покупками несколько раз. В основном это делали подростки. Там также отметили, что продавцам разрешили на свое усмотрение отказывать подозрительным покупателям в покупке или ограничить продажу товаров в одни руки. По заключению юристов, действия подростков могут быть квалифицированы как мошенничество. На адрес банка отправлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...