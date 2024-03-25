Тюменские подростки придумали, как обманывать крупные магазины

26 марта 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Подростки орудуют в магазинах спортивной одежды Фото: Игорь Пантин © URA.RU Подростки из Тюмени придумали схему, при которой могут обманывать крупные магазины, возвращая ранее приобретенные покупки и получая за них кэшбэк. Об этом URA.RU рассказали в одном из магазинов, где и был раскрыт план. «У банков есть кэшбэк на ряд товаров. В нашем магазине он действует на весь ассортимент. Подростки стали скупать практически не глядя одежду и обувь, которые даже не примеряли. Им на карту падал кэшбэк, а затем они приносили товар обратно и просили оформить возврат средств уже на другую карту», — рассказали собеседники агентства. По словам сотрудников магазина, некоторые злоумышленники возвращались за покупками несколько раз. В основном это делали подростки. Там также отметили, что продавцам разрешили на свое усмотрение отказывать подозрительным покупателям в покупке или ограничить продажу товаров в одни руки. По заключению юристов, действия подростков могут быть квалифицированы как мошенничество. На адрес банка отправлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подростки из Тюмени придумали схему, при которой могут обманывать крупные магазины, возвращая ранее приобретенные покупки и получая за них кэшбэк. Об этом URA.RU рассказали в одном из магазинов, где и был раскрыт план. «У банков есть кэшбэк на ряд товаров. В нашем магазине он действует на весь ассортимент. Подростки стали скупать практически не глядя одежду и обувь, которые даже не примеряли. Им на карту падал кэшбэк, а затем они приносили товар обратно и просили оформить возврат средств уже на другую карту», — рассказали собеседники агентства. По словам сотрудников магазина, некоторые злоумышленники возвращались за покупками несколько раз. В основном это делали подростки. Там также отметили, что продавцам разрешили на свое усмотрение отказывать подозрительным покупателям в покупке или ограничить продажу товаров в одни руки. По заключению юристов, действия подростков могут быть квалифицированы как мошенничество. На адрес банка отправлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.