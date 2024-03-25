В Тюменской области закрывают ледовые переправы

В Тюменской области завершают свою работу ледовые переправы через Иртыш и Тобол у сел Уват и Ярково. Проезд будет запрещен с 25 и 26 марта соответственно. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.
«Проезд для всех видов транспорта будет закрыт 25 марта с 22:00 на ледовой переправе через реку Иртыш у села Уват и 26 марта с 08:00 на ледовой переправе через реку Тобол у села Ярково. Решение принято по итогам обследования объектов», — рассказали в ГУС.
В Увате с 26 марта начнет работать судно на воздушной подушке. В выходные и праздничные дни оно будет курсировать в промежутках с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 14:00, с 17:00 до 18:00, с 20:00 до 22.30. С понедельника по пятницу — по следующему расписанию:
- 06:00 — 11:00;
- 13:00 — 14:00;
- 15:20 — 16:20;
- 17:00 — 19:20;
- 20:20 — 23:00.
По ледовой переправе через реку Тобол у села Ярково имеются альтернативные пути объезда. При этом продолжают работу переправы в Вагайском районе (на автомобильной дороге Экстезерь-Баишевская) и в селе Тугалово, на автомобильной дороге «Тюмень-Ханты-Мансийск». Сроки их закрытия будут зависеть от погоды.
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