В Тобольске 26 марта произойдут плановые и временные отключения электричества для проведения ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«26 марта будут производиться плановые отключения электроэнергии по городу, с целью проведения профилактических ремонтов. Работы выполняются для обеспечения надежного электроснабжения потребителей. По всем интересующим вас вопросам можно обращаться по телефону диспетчерской службы 222-132», — сообщили в мэрии.
С графиком отключений и адресами, где они произойдут, можно ознакомиться ниже. Самый долгий период, когда свет будет отсутствовать — с 9:00 до 17:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.