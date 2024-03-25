В Тобольске 26 марта проведут плановые отключения электричества

Света не будет максимум до 17:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске 26 марта произойдут плановые и временные отключения электричества для проведения ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«26 марта будут производиться плановые отключения электроэнергии по городу, с целью проведения профилактических ремонтов. Работы выполняются для обеспечения надежного электроснабжения потребителей. По всем интересующим вас вопросам можно обращаться по телефону диспетчерской службы 222-132», — сообщили в мэрии.

С графиком отключений и адресами, где они произойдут, можно ознакомиться ниже. Самый долгий период, когда свет будет отсутствовать — с 9:00 до 17:00.