Тюменские рестораторы массово переводят деньги жертвам теракта в «Крокусе»

26 марта 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Крупные тюменские ресторанные компании переводят в фонды дневную прибыль от всех заведений Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени ряд крупных ресторанных компаний отправили пожертвования в фонды помощи пострадавшим во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл». Как рассказали URA.RU сами рестораторы, сумма пожертвований — прибыль одного дня или за выходные 22—23 марта, когда произошла трагедия. «В соцсетях прошла инициатива рестораторов со всей страны перечислить прибыль за выходные или за 24 марта (у всех по-разному) в благотворительный фонд. Мы также присоединились к этой инициативе. Переводим в фонд 500 тысяч рублей», — рассказала URA.RU директор по развитию компании «Максим» Марина Филиппова. К акции присоединилась еще одна крупная тюменская ресторанная группа — сеть 1586. Как рассказал URA.RU соучредитель компании Иван Крылов, решение о переводе средств было принято незамедлительно. «Отправили первым делом в Красный крест. Мне кажется, это не подлежит дополнительному обсуждению. Такие грани гражданского общества», — рассказал Иван Крылов. По данным URA.RU в акции приняли участие еще два крупных игрока рынка в Тюмени, но из-за личных обстоятельств собственников там не смогли подтвердить или опровергнуть информацию. Ранее URA.RU писало, что тюменцы круглосуточно возлагают цветы и игрушки к мемориалу памяти жертв, погибших при теракте в «Крокус Сити Холл». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени ряд крупных ресторанных компаний отправили пожертвования в фонды помощи пострадавшим во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл». Как рассказали URA.RU сами рестораторы, сумма пожертвований — прибыль одного дня или за выходные 22—23 марта, когда произошла трагедия. «В соцсетях прошла инициатива рестораторов со всей страны перечислить прибыль за выходные или за 24 марта (у всех по-разному) в благотворительный фонд. Мы также присоединились к этой инициативе. Переводим в фонд 500 тысяч рублей», — рассказала URA.RU директор по развитию компании «Максим» Марина Филиппова. К акции присоединилась еще одна крупная тюменская ресторанная группа — сеть 1586. Как рассказал URA.RU соучредитель компании Иван Крылов, решение о переводе средств было принято незамедлительно. «Отправили первым делом в Красный крест. Мне кажется, это не подлежит дополнительному обсуждению. Такие грани гражданского общества», — рассказал Иван Крылов. По данным URA.RU в акции приняли участие еще два крупных игрока рынка в Тюмени, но из-за личных обстоятельств собственников там не смогли подтвердить или опровергнуть информацию. Ранее URA.RU писало, что тюменцы круглосуточно возлагают цветы и игрушки к мемориалу памяти жертв, погибших при теракте в «Крокус Сити Холл».