25 марта 2024

Тюменские рестораторы массово переводят деньги жертвам теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Крупные тюменские ресторанные компании переводят в фонды дневную прибыль от всех заведений Фото:

В Тюмени ряд крупных ресторанных компаний отправили пожертвования в фонды помощи пострадавшим во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл». Как рассказали URA.RU сами рестораторы, сумма пожертвований — прибыль одного дня или за выходные 22—23 марта, когда произошла трагедия.

«В соцсетях прошла инициатива рестораторов со всей страны перечислить прибыль за выходные или за 24 марта (у всех по-разному) в благотворительный фонд. Мы также присоединились к этой инициативе. Переводим в фонд 500 тысяч рублей», — рассказала URA.RU директор по развитию компании «Максим» Марина Филиппова.

К акции присоединилась еще одна крупная тюменская ресторанная группа — сеть 1586. Как рассказал URA.RU соучредитель компании Иван Крылов, решение о переводе средств было принято незамедлительно.

«Отправили первым делом в Красный крест. Мне кажется, это не подлежит дополнительному обсуждению. Такие грани гражданского общества», — рассказал Иван Крылов.

По данным URA.RU в акции приняли участие еще два крупных игрока рынка в Тюмени, но из-за личных обстоятельств собственников там не смогли подтвердить или опровергнуть информацию. Ранее URA.RU писало, что тюменцы круглосуточно возлагают цветы и игрушки к мемориалу памяти жертв, погибших при теракте в «Крокус Сити Холл».

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В Тюмени ряд крупных ресторанных компаний отправили пожертвования в фонды помощи пострадавшим во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл». Как рассказали URA.RU сами рестораторы, сумма пожертвований — прибыль одного дня или за выходные 22—23 марта, когда произошла трагедия. «В соцсетях прошла инициатива рестораторов со всей страны перечислить прибыль за выходные или за 24 марта (у всех по-разному) в благотворительный фонд. Мы также присоединились к этой инициативе. Переводим в фонд 500 тысяч рублей», — рассказала URA.RU директор по развитию компании «Максим» Марина Филиппова. К акции присоединилась еще одна крупная тюменская ресторанная группа — сеть 1586. Как рассказал URA.RU соучредитель компании Иван Крылов, решение о переводе средств было принято незамедлительно. «Отправили первым делом в Красный крест. Мне кажется, это не подлежит дополнительному обсуждению. Такие грани гражданского общества», — рассказал Иван Крылов. По данным URA.RU в акции приняли участие еще два крупных игрока рынка в Тюмени, но из-за личных обстоятельств собственников там не смогли подтвердить или опровергнуть информацию. Ранее URA.RU писало, что тюменцы круглосуточно возлагают цветы и игрушки к мемориалу памяти жертв, погибших при теракте в «Крокус Сити Холл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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