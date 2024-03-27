Когда автомобилистам Тюмени менять зимнюю резину на летнюю

Менять зимние шины стоит при 5-7 градусах тепла
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Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , запчасти автомобиля, сто, автомобили, тормозные диски, автомастерская, обслуживание автомобиля, автосервис
Для смены шин стоит учитывать долгосрочный прогноз погоды Фото:

Зимнюю резину на летнюю тюменцам рекомендуют менять, когда среднесуточная температура воздуха составляет 5-7 градусов тепла. Об этом URA.RU рассказал Андрей Иванов, владелец одного из городских автосервисов.

«Со сменой шин весной лучше не торопиться. Несмотря на дневное потепление, ночью могут быть заморозки, а на дорогах — гололед. Оптимальный температурный режим для замены колес — 5-7 градусов тепла», — сообщил автоэксперт.

Андрей Иванов замечает, что при замене зимней резины на летнюю не стоит бояться «переездить». Особенно это касается тех водителей, кто передвигается по загородным и второстепенным дорогам. Но при этом надо помнить, что с сентября прошлого года водителей могут оштрафовать за колеса не по сезону. В летнее время — с июня по август — управление авто с зимними шинами запрещается.

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Зимнюю резину на летнюю тюменцам рекомендуют менять, когда среднесуточная температура воздуха составляет 5-7 градусов тепла. Об этом URA.RU рассказал Андрей Иванов, владелец одного из городских автосервисов. «Со сменой шин весной лучше не торопиться. Несмотря на дневное потепление, ночью могут быть заморозки, а на дорогах — гололед. Оптимальный температурный режим для замены колес — 5-7 градусов тепла», — сообщил автоэксперт. Андрей Иванов замечает, что при замене зимней резины на летнюю не стоит бояться «переездить». Особенно это касается тех водителей, кто передвигается по загородным и второстепенным дорогам. Но при этом надо помнить, что с сентября прошлого года водителей могут оштрафовать за колеса не по сезону. В летнее время — с июня по август — управление авто с зимними шинами запрещается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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