Когда автомобилистам Тюмени менять зимнюю резину на летнюю

Зимнюю резину на летнюю тюменцам рекомендуют менять, когда среднесуточная температура воздуха составляет 5-7 градусов тепла. Об этом URA.RU рассказал Андрей Иванов, владелец одного из городских автосервисов.
«Со сменой шин весной лучше не торопиться. Несмотря на дневное потепление, ночью могут быть заморозки, а на дорогах — гололед. Оптимальный температурный режим для замены колес — 5-7 градусов тепла», — сообщил автоэксперт.
Андрей Иванов замечает, что при замене зимней резины на летнюю не стоит бояться «переездить». Особенно это касается тех водителей, кто передвигается по загородным и второстепенным дорогам. Но при этом надо помнить, что с сентября прошлого года водителей могут оштрафовать за колеса не по сезону. В летнее время — с июня по август — управление авто с зимними шинами запрещается.
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