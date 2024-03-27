Когда автомобилистам Тюмени менять зимнюю резину на летнюю

Менять зимние шины стоит при 5-7 градусах тепла

Для смены шин стоит учитывать долгосрочный прогноз погоды Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Зимнюю резину на летнюю тюменцам рекомендуют менять, когда среднесуточная температура воздуха составляет 5-7 градусов тепла. Об этом URA.RU рассказал Андрей Иванов, владелец одного из городских автосервисов.

«Со сменой шин весной лучше не торопиться. Несмотря на дневное потепление, ночью могут быть заморозки, а на дорогах — гололед. Оптимальный температурный режим для замены колес — 5-7 градусов тепла», — сообщил автоэксперт.

Андрей Иванов замечает, что при замене зимней резины на летнюю не стоит бояться «переездить». Особенно это касается тех водителей, кто передвигается по загородным и второстепенным дорогам. Но при этом надо помнить, что с сентября прошлого года водителей могут оштрафовать за колеса не по сезону. В летнее время — с июня по август — управление авто с зимними шинами запрещается.