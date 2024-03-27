27 марта 2024

В Тюмени мужчина избежал тюрьмы, женившись на своей жертве

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, брак, молодожены, свадьба
Тюменец избежал наказание, женившись на беременной потерпевшей Фото:

Житель Тюмени женился на несовершеннолетней девушке, с которой вступал в интимную связь, и избежал уголовного наказания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Подросток, которой на момент преступления не было 16 лет, оказалась беременной.

«Из материалов дела следует, что Николай Г. с ноября 2022 года по июль 2023 года регулярно вступал в половую связь с гражданкой П., которой на момент совершения преступления не исполнилось еще 16 лет. Подсудимый хорошо знал ее возраст. В июле 2023 года несовершеннолетняя гражданка П. оказалась беременна. Она и подсудимый официально зарегистрировали брак», — говорится в сообщении.

Самому мужчине на момент преступления было 20 лет. В суде он признал свою вину. Тюменцу назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 200 часов.

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Житель Тюмени женился на несовершеннолетней девушке, с которой вступал в интимную связь, и избежал уголовного наказания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Подросток, которой на момент преступления не было 16 лет, оказалась беременной. «Из материалов дела следует, что Николай Г. с ноября 2022 года по июль 2023 года регулярно вступал в половую связь с гражданкой П., которой на момент совершения преступления не исполнилось еще 16 лет. Подсудимый хорошо знал ее возраст. В июле 2023 года несовершеннолетняя гражданка П. оказалась беременна. Она и подсудимый официально зарегистрировали брак», — говорится в сообщении. Самому мужчине на момент преступления было 20 лет. В суде он признал свою вину. Тюменцу назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 200 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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