В Тюмени мужчина избежал тюрьмы, женившись на своей жертве

28 марта 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Тюменец избежал наказание, женившись на беременной потерпевшей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Тюмени женился на несовершеннолетней девушке, с которой вступал в интимную связь, и избежал уголовного наказания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Подросток, которой на момент преступления не было 16 лет, оказалась беременной. «Из материалов дела следует, что Николай Г. с ноября 2022 года по июль 2023 года регулярно вступал в половую связь с гражданкой П., которой на момент совершения преступления не исполнилось еще 16 лет. Подсудимый хорошо знал ее возраст. В июле 2023 года несовершеннолетняя гражданка П. оказалась беременна. Она и подсудимый официально зарегистрировали брак», — говорится в сообщении. Самому мужчине на момент преступления было 20 лет. В суде он признал свою вину. Тюменцу назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 200 часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюмени женился на несовершеннолетней девушке, с которой вступал в интимную связь, и избежал уголовного наказания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Подросток, которой на момент преступления не было 16 лет, оказалась беременной. «Из материалов дела следует, что Николай Г. с ноября 2022 года по июль 2023 года регулярно вступал в половую связь с гражданкой П., которой на момент совершения преступления не исполнилось еще 16 лет. Подсудимый хорошо знал ее возраст. В июле 2023 года несовершеннолетняя гражданка П. оказалась беременна. Она и подсудимый официально зарегистрировали брак», — говорится в сообщении. Самому мужчине на момент преступления было 20 лет. В суде он признал свою вину. Тюменцу назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 200 часов.