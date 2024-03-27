Пермская опера покажет долгожданную премьеру «Тоска» онлайн

28 марта 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Театр оперы и балета покажет премьеру онлайн Фото: Илья Московец © URA.RU Пермский театр оперы и балета премьеру постановки «Тоска» покажет бесплатно в прямом интернет-эфире. Показ состоится вечером 28 марта. «Сегодняшний показ оперы „Тоска“ будет сопровождаться онлайн-трансляцией! Присоединяйтесь, чтобы первыми увидеть и услышать оперу Джакомо Пуччини в постановке режиссера Федора Федотова, дирижера Тимура Зангиева и художницы Ларисы Ломакиной», — сообщается в telegram-канале театра. Прямой эфир начнется в 19:00 на сайте театре, а также на площадках «ВКонтакте» и YouTube. Запись будет доступна до 30 марта. О возвращении оперы «Тоска» Джакомо Пуччини на пермскую сцену театр сообщил еще в сентябре 2023 года. «Пермская опера доверила поиск звучания „Тоски“ Тимуру Зангиеву — 30-летнему дирижеру столичного Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и одной из самых ярких фигур отечественной сцены. Он работает вместе с режиссером Федором Федотовым, который выпускает свою первую полноформатную постановку», — отмечается на сайте театра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский театр оперы и балета премьеру постановки «Тоска» покажет бесплатно в прямом интернет-эфире. Показ состоится вечером 28 марта. «Сегодняшний показ оперы „Тоска“ будет сопровождаться онлайн-трансляцией! Присоединяйтесь, чтобы первыми увидеть и услышать оперу Джакомо Пуччини в постановке режиссера Федора Федотова, дирижера Тимура Зангиева и художницы Ларисы Ломакиной», — сообщается в telegram-канале театра. Прямой эфир начнется в 19:00 на сайте театре, а также на площадках «ВКонтакте» и YouTube. Запись будет доступна до 30 марта. О возвращении оперы «Тоска» Джакомо Пуччини на пермскую сцену театр сообщил еще в сентябре 2023 года. «Пермская опера доверила поиск звучания „Тоски“ Тимуру Зангиеву — 30-летнему дирижеру столичного Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и одной из самых ярких фигур отечественной сцены. Он работает вместе с режиссером Федором Федотовым, который выпускает свою первую полноформатную постановку», — отмечается на сайте театра.