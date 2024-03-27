27 марта 2024

Пермская опера покажет долгожданную премьеру «Тоска» онлайн

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Клипарт. Челябинская область, театр, грусть, маски, тоска, печаль
Театр оперы и балета покажет премьеру онлайн Фото:

Пермский театр оперы и балета премьеру постановки «Тоска» покажет бесплатно в прямом интернет-эфире. Показ состоится вечером 28 марта.

«Сегодняшний показ оперы „Тоска“ будет сопровождаться онлайн-трансляцией! Присоединяйтесь, чтобы первыми увидеть и услышать оперу Джакомо Пуччини в постановке режиссера Федора Федотова, дирижера Тимура Зангиева и художницы Ларисы Ломакиной», — сообщается в telegram-канале театра.

Прямой эфир начнется в 19:00 на сайте театре, а также на площадках «ВКонтакте» и YouTube. Запись будет доступна до 30 марта. О возвращении оперы «Тоска» Джакомо Пуччини на пермскую сцену театр сообщил еще в сентябре 2023 года. «Пермская опера доверила поиск звучания „Тоски“ Тимуру Зангиеву — 30-летнему дирижеру столичного Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и одной из самых ярких фигур отечественной сцены. Он работает вместе с режиссером Федором Федотовым, который выпускает свою первую полноформатную постановку», — отмечается на сайте театра.

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Пермский театр оперы и балета премьеру постановки «Тоска» покажет бесплатно в прямом интернет-эфире. Показ состоится вечером 28 марта. «Сегодняшний показ оперы „Тоска“ будет сопровождаться онлайн-трансляцией! Присоединяйтесь, чтобы первыми увидеть и услышать оперу Джакомо Пуччини в постановке режиссера Федора Федотова, дирижера Тимура Зангиева и художницы Ларисы Ломакиной», — сообщается в telegram-канале театра. Прямой эфир начнется в 19:00 на сайте театре, а также на площадках «ВКонтакте» и YouTube. Запись будет доступна до 30 марта. О возвращении оперы «Тоска» Джакомо Пуччини на пермскую сцену театр сообщил еще в сентябре 2023 года. «Пермская опера доверила поиск звучания „Тоски“ Тимуру Зангиеву — 30-летнему дирижеру столичного Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и одной из самых ярких фигур отечественной сцены. Он работает вместе с режиссером Федором Федотовым, который выпускает свою первую полноформатную постановку», — отмечается на сайте театра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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