Россиянам назвали факторы, повышающие риск инсульта

Ассоциация кардиологов США: плохие экология и соцусловия ведут к инсульту
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Неблагоприятные социальные и экологические условия повышают риски развития болезней сердца Фото:

Неблагоприятные социальные и экологические условия повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Исследование на эту тему провели специалисты из Американской кардиологической ассоциации.

«Наше исследование является одним из первых, в котором изучается влияние на здоровье как социальных факторов, так и факторов окружающей среды. Рассматривается также и сложное взаимодействие между ними», — сказал старший автор исследования Сарью Ганатра. Его слова передает издание Ridlife.ru.

Конкретными факторами, которые повышают риск сердечных заболеваний являются: загрязнение воздуха и воды, близость потенциально опасных или токсичных объектов, недостаточное количество зеленых зон отдыха, близость дорожного движения транспорта, железных дорог и аэропортов. Еще одними условиями назвали низкие уровни занятости, дохода и образования, отсутствие свободного доступа к интернету и качественному здравоохранению.

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Неблагоприятные социальные и экологические условия повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Исследование на эту тему провели специалисты из Американской кардиологической ассоциации. «Наше исследование является одним из первых, в котором изучается влияние на здоровье как социальных факторов, так и факторов окружающей среды. Рассматривается также и сложное взаимодействие между ними», — сказал старший автор исследования Сарью Ганатра. Его слова передает издание Ridlife.ru. Конкретными факторами, которые повышают риск сердечных заболеваний являются: загрязнение воздуха и воды, близость потенциально опасных или токсичных объектов, недостаточное количество зеленых зон отдыха, близость дорожного движения транспорта, железных дорог и аэропортов. Еще одними условиями назвали низкие уровни занятости, дохода и образования, отсутствие свободного доступа к интернету и качественному здравоохранению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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