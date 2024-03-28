Россиянам назвали факторы, повышающие риск инсульта

Неблагоприятные социальные и экологические условия повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Исследование на эту тему провели специалисты из Американской кардиологической ассоциации.
«Наше исследование является одним из первых, в котором изучается влияние на здоровье как социальных факторов, так и факторов окружающей среды. Рассматривается также и сложное взаимодействие между ними», — сказал старший автор исследования Сарью Ганатра. Его слова передает издание
Конкретными факторами, которые повышают риск сердечных заболеваний являются: загрязнение воздуха и воды, близость потенциально опасных или токсичных объектов, недостаточное количество зеленых зон отдыха, близость дорожного движения транспорта, железных дорог и аэропортов. Еще одними условиями назвали низкие уровни занятости, дохода и образования, отсутствие свободного доступа к интернету и качественному здравоохранению.
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