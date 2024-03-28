Общество Здоровье Россиянам назвали факторы, повышающие риск инсульта Ассоциация кардиологов США: плохие экология и соцусловия ведут к инсульту 28 марта 2024 в 13:18 Размер текста - 17 + Неблагоприятные социальные и экологические условия повышают риски развития болезней сердца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неблагоприятные социальные и экологические условия повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Исследование на эту тему провели специалисты из Американской кардиологической ассоциации. «Наше исследование является одним из первых, в котором изучается влияние на здоровье как социальных факторов, так и факторов окружающей среды. Рассматривается также и сложное взаимодействие между ними», — сказал старший автор исследования Сарью Ганатра. Его слова передает издание Ridlife.ru . Конкретными факторами, которые повышают риск сердечных заболеваний являются: загрязнение воздуха и воды, близость потенциально опасных или токсичных объектов, недостаточное количество зеленых зон отдыха, близость дорожного движения транспорта, железных дорог и аэропортов. Еще одними условиями назвали низкие уровни занятости, дохода и образования, отсутствие свободного доступа к интернету и качественному здравоохранению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Неблагоприятные социальные и экологические условия повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Исследование на эту тему провели специалисты из Американской кардиологической ассоциации. «Наше исследование является одним из первых, в котором изучается влияние на здоровье как социальных факторов, так и факторов окружающей среды. Рассматривается также и сложное взаимодействие между ними», — сказал старший автор исследования Сарью Ганатра. Его слова передает издание Ridlife.ru. Конкретными факторами, которые повышают риск сердечных заболеваний являются: загрязнение воздуха и воды, близость потенциально опасных или токсичных объектов, недостаточное количество зеленых зон отдыха, близость дорожного движения транспорта, железных дорог и аэропортов. Еще одними условиями назвали низкие уровни занятости, дохода и образования, отсутствие свободного доступа к интернету и качественному здравоохранению. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям