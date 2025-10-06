06 октября 2025

Украинская художественная гимнастка Хоровинкина умерла в 20 лет

Причины смерти гимнастки не раскрыты
Причины смерти гимнастки не раскрыты

Украинская спортсменка, художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина скончалась на 21-м году жизни. Информацию об этом опубликовал портал Tribuna.

Хоровинкина неоднократно становилась призером национальных и международных турниров. В 2021 году ей было присвоено звание мастера спорта. Причины смерти не уточняются.

