Глава Минтруда Котяков не поддержал идею налога на тунеядство

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков не поддерживает предложение о введении налога на тунеядство. Об этом он заявил в интервью РБК. По словам министра, подобная мера не соответствует его взглядам на социальную политику, а общественное мнение в стране также склоняется к отказу от подобных инициатив.
«Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю», — сказал Котяков в ходе интервью. Слова приводит РБК.
По данным опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ, идея налога на тунеядство не пользуется поддержкой у большинства россиян. Согласно результатам исследования, опубликованным в понедельник, 59% опрошенных выступают против налога на тунеядство. Вместе с тем, 45% респондентов считают, что необходимо принять закон, предусматривающий ответственность за уклонение трудоспособных граждан от официального трудоустройства. Эксперты ВЦИОМ отмечают, что вопрос трудовой дисциплины остается актуальным, однако население ждет от государства прежде всего поддержки, а не ужесточения контроля.
