06 октября 2025

Глава Минтруда Котяков не поддержал идею налога на тунеядство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне также в большинстве против налога на тунеядство
Россияне также в большинстве против налога на тунеядство Фото:

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков не поддерживает предложение о введении налога на тунеядство. Об этом он заявил в интервью РБК. По словам министра, подобная мера не соответствует его взглядам на социальную политику, а общественное мнение в стране также склоняется к отказу от подобных инициатив.

«Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю», — сказал Котяков в ходе интервью. Слова приводит РБК.

По данным опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ, идея налога на тунеядство не пользуется поддержкой у большинства россиян. Согласно результатам исследования, опубликованным в понедельник, 59% опрошенных выступают против налога на тунеядство. Вместе с тем, 45% респондентов считают, что необходимо принять закон, предусматривающий ответственность за уклонение трудоспособных граждан от официального трудоустройства. Эксперты ВЦИОМ отмечают, что вопрос трудовой дисциплины остается актуальным, однако население ждет от государства прежде всего поддержки, а не ужесточения контроля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков не поддерживает предложение о введении налога на тунеядство. Об этом он заявил в интервью РБК. По словам министра, подобная мера не соответствует его взглядам на социальную политику, а общественное мнение в стране также склоняется к отказу от подобных инициатив. «Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю», — сказал Котяков в ходе интервью. Слова приводит РБК. По данным опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ, идея налога на тунеядство не пользуется поддержкой у большинства россиян. Согласно результатам исследования, опубликованным в понедельник, 59% опрошенных выступают против налога на тунеядство. Вместе с тем, 45% респондентов считают, что необходимо принять закон, предусматривающий ответственность за уклонение трудоспособных граждан от официального трудоустройства. Эксперты ВЦИОМ отмечают, что вопрос трудовой дисциплины остается актуальным, однако население ждет от государства прежде всего поддержки, а не ужесточения контроля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...