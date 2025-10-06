Юрист Смирнов: РФС рассмотрит новое дело о ставках против Писарского

Российский футбольный союз (РФС) 10 октября рассмотрит новое дисциплинарное дело в отношении отстраненного нападающего Владимира Писарского. Об этом сообщил юрист игрока Антон Смирнов. По его словам, поводом для разбирательства стали обвинения в совершении ставок на спортивные события в 2020 году, когда Писарский выступал за омский клуб «Иртыш».
«На этот раз причиной дисциплинарного производства против Писарского стало якобы совершение им двух ставок в 2020 году в бытность игроком ФК „Иртыш“ с аккаунта в букмекерской компании Winline. Однако, как следует из материалов дела, Писарский не совершал ставок на футбольные события, а соответственно не участвовал в азартных играх и пари, основанных на риске», — сообщил юрист в telegram-канале.
Дисциплинарное расследование в отношении Писарского началось в июне этого года после информации о его возможном участии в ставке на матч между «Сочи» и «Нижним Новгородом». Игра состоялась 28 мая, и в первом тайме Писарский получил прямую красную карточку. Права на футболиста принадлежали «Крыльям Советов», которые вскоре после инцидента расторгли контракт с 29-летним игроком. Последний сезон Писарский провел в аренде в «Сочи». По информации источников, решение РФС может повлиять на сроки дисквалификации нападающего и его дальнейшую карьеру в профессиональном футболе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.